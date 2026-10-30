Schwere Vorwürfe gegen Hulk Hogans Witwe und Stiefsohn

Schwere Anschuldigungen gegen die Familie des verstorbenen Wrestlers Hulk Hogan (†71): Seine Witwe Sky Daily und ihr Sohn Hayden Hitt sehen sich mit mehreren Zivilklagen konfrontiert. Wie TMZ berichtet, geht es dabei vor allem um eine Party, die Hayden im März veranstaltet haben soll. Laut den Klageschriften soll Sky für die Feier Alkohol besorgt haben, obwohl ihr bekannt gewesen sei, dass auch Minderjährige unter den Gästen sein würden. Sie selbst soll an dem Abend nicht zu Hause, sondern bei einem Event gewesen sein. Besonders schwer wiegen jedoch die Vorwürfe einer minderjährigen Klägerin. Sie behauptet, auf der Party von einem ebenfalls minderjährigen Gast vergewaltigt worden zu sein. Eine zweite Klägerin wirft Hayden außerdem körperliche Gewalt vor.

Laut der Jugendlichen soll Hayden die Feier in einem Gruppenchat angekündigt und sie dort als "Free P*ssy" bezeichnet haben. Später habe er in seiner Küche eine Art "Auktion" abgehalten. Dabei habe er die Jugendliche, die nicht mehr handlungsfähig gewesen sei, zum Geschlechtsverkehr angeboten. Nach eigenen Angaben verlor sie das Bewusstsein, nachdem sie ein Getränk getrunken hatte, das ihr der beschuldigte Junge gegeben hatte. Dieser habe sie daraufhin "mehrere Stunden" lang vergewaltigt, während Hayden die Tür bewacht habe. Zudem berichtet sie von erheblichen Verletzungen. Ein benutztes Kondom will sie als möglichen Beweis für einen DNA-Test gesichert haben. Sky soll dagegen zwei weitere Kondome und blutbefleckte Bettwäsche beseitigt haben. Die Klägerin verklagt Mutter und Sohn nun wegen Fahrlässigkeit. Gegen den mutmaßlichen Täter richten sich unter anderem Ansprüche wegen sexuellen Übergriffs, Körperverletzung und vorsätzlicher Zufügung seelischen Leids. Auch seine Eltern werden wegen mangelnder Aufsicht verklagt.

Auch die zweite Klägerin erhebt schwere Anschuldigungen. Die Frau gibt an, bei Sky und ihrem Sohn gewohnt zu haben. Dabei sei Hayden ihr gegenüber immer wieder handgreiflich geworden, Sky habe sie jedoch jedes Mal dazu gebracht, ihm zu verzeihen. Während der Party soll sie Sky geschrieben haben, Hayden habe sie "von der Tür bis in den Kleiderständer gestoßen, sodass ich hingefallen bin". Laut einem Screenshot in der Klage antwortete Sky: "Es tut mir leid, dass er sich so aufführt. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um vernünftig mit ihm zu reden, warte immer bis zum Morgen." Nachdem die Frau die Polizei gerufen hatte, soll Sky sie sofort aus dem Haus geworfen und ihren Besitz in den Vorgarten gelegt haben. Hayden habe sie am nächsten Tag angefleht, ihre Nachrichten zu löschen und keine Anzeige zu erstatten. Sie verklagt Hayden nun wegen Körperverletzung und Sky aufgrund eines zivilrechtlichen Anspruchs im Zusammenhang mit kriminellen Praktiken. Beide verklagt sie zudem wegen seelischen Leids. Auf eine Anfrage von TMZ reagierte Sky zunächst nicht.

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Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

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Instagram / mrs.sky.hogan Hulk Hogan und seine Frau Sky, 2025

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