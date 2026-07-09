Ehe-Aus: Margaret und Jack Antonoff sollen getrennt sein

Margaret Qualley (31) und Jack Antonoff (42) haben sich nach fast drei Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte das Magazin People am 8. Juli. Laut einem Insider soll die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Musikproduzenten zuletzt "holprig" gewesen sein. Eine weitere Quelle gegenüber People ergänzte, die beiden seien gerade dabei, "die Dinge zu klären". Das Paar steht damit kurz vor dem dritten Hochzeitstag, den sie im August gefeiert hätten.

Dass bei Jack und Margaret etwas nicht stimmt, wurde bereits zuvor deutlich: Während Margaret alle Hochzeitsfotos von ihrem Instagram-Profil löschte, tauchte Jack ohne sie bei der Hochzeit seiner engen Freundin Taylor Swift (36) mit Travis Kelce (36) in New York auf – und brachte stattdessen seine Schwester Rachel mit. Beruflich sind beide derzeit stark eingespannt: Jack ist mit seiner Band Bleachers auf Tour, während Margaret sich in der Vorproduktion für den Horrorfilm "Possession" befindet. Offizielle Statements der Beteiligten gibt es bislang nicht.

Jack und Margaret hatten sich 2021 bei einer Party kennengelernt und waren ab August desselben Jahres immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Im Mai 2022 bestätigte People die Verlobung, und im August 2023 heirateten sie in New Jersey – mit prominenten Gästen wie Taylor Swift, Channing Tatum (46) und Lana Del Rey (41). In einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar kurz vor der Hochzeit bezeichnete Margaret ihren Mann als "meine Person": "Ich bin so froh, dass ich meine Person gefunden habe. Es ist real. Es ist wunderbar. Es ist das beste Gefühl der Welt." Jack wiederum verriet erst im April in einer Sendung auf SiriusXM, er habe vom ersten Moment an gewusst, dass er Margaret heiraten wolle: "Als ich sie sah, war es wie in einem Hallmark-Film, dem man kaum Glauben schenken kann."

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

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Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024

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T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff auf ihrer Hochzeit, August 2023