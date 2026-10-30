Rebecca Ries rechnet mit Männern auf Dating-Apps ab

Rebecca Ries (31) hat von manchen Männerprofilen im Netz offenbar genug. Jetzt nahm die Influencerin die Welt der Dating-Apps in mehreren Instagram-Storys humorvoll aufs Korn. Zunächst postete der Socialmediastar ein Puppenmeme mit auffallend skeptischem Gesichtsausdruck. Dazu schrieb sie: "Mein Blick, wenn ich sehe, was Männer auf Dating-Apps für Profilbilder haben." Für Rebecca war das Thema damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Wenig später folgten zwei Puppenmemes, mit denen sie deutlich machte, dass nicht nur die Fotos ihre Aufmerksamkeit wecken. Auch die ersten Nachrichten nach einem Match lösen bei ihr offenbar eher Stirnrunzeln als Schmetterlinge im Bauch aus. Als Beispiel für einen wenig einfallsreichen Anmachspruch nannte sie die Begrüßung "ola baby" – ein Einstieg, der sie offensichtlich nicht begeistert.

Auf dem ersten Meme war eine verärgert blickende Puppe im Bademantel mit einem Smartphone in der Hand zu sehen. Rebecca versah das Bild in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Wenn er dich nach nem Match mit 'ola baby' anschreibt." Bereits drei Minuten später teilte sie ein weiteres Puppenbild, diesmal mit einer skeptischen Grimasse. Dazu schrieb sie: "Wenn ich realisiere, dass diese Nachricht noch an x andere geht." Ihre Kritik richtete sich damit vor allem gegen den Eindruck, dass dieselbe Anmache wahllos bei zahlreichen Matches landet, statt persönlich auf jemanden einzugehen. Ausführlicher erklärte die Influencerin ihren Datingfrust nicht. Sie ließ die skeptische Mimik der Puppen, die Memes und passende Emojis für sich sprechen.

Dass Rebecca die Partnersuche beschäftigt, wurde schon vor wenigen Wochen deutlich – damals jedoch mit einem wesentlich ernsteren Unterton. Anfang Oktober gewährte sie ihrer Community einen emotionalen Einblick in ihr Liebesleben und zeigte sich wegen Liebeskummers weinend. Nach etwa eineinhalb Jahren als Single hatte sie sich zum ersten Mal wieder auf einen Menschen eingelassen und Nähe zugelassen. Für die Influencerin nahm die Bekanntschaft allerdings ein enttäuschendes Ende. Sie fühlte sich verletzt und kämpfte sichtbar damit – insbesondere, weil sie sich nach ihrer vorherigen Trennung lange vor neuen Gefühlen abgeschirmt hatte. Ihre jüngsten Storys über Dating-Apps fallen nun deutlich lockerer aus. Inhaltlich geht es für Rebecca aber weiterhin um ihre persönlichen Erfahrungen bei der Suche nach einem passenden Partner.

Anzeige Anzeige

RTL Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit