Chris Hemsworths Zwillinge ragen 1,90-Papa bis zur Schulter

Wer glaubt, neben Chris Hemsworth (43) könne niemand groß aussehen, hat Tristan und Sasha noch nicht gesehen: Auf einem neuen Urlaubsfoto, posiert der Schauspieler gemeinsam mit seinen zwölfjährigen Söhnen vor einer weitläufigen Panoramakulisse. Auf der Aufnahme, die Chris auf Instagram veröffentlichte, reichen die beiden Jungs ihrem Vater schon bis zur Schulter und sorgen damit für einen überraschenden Größenvergleich. Während sich Chris mit Cap und großer Sonnenbrille eher bedeckt hielt und eine graue Weste, schwarze Shorts sowie passende Sneaker trug, zeigten sich Tristan und Sasha im Partnerlook: Beide entschieden sich für schlichte weiße T-Shirts. Entstanden ist die Aufnahme während eines Familienaufenthalts in Thailand. Der gemeinsame Aufenthalt hatte auch einen beruflichen Anlass: Die Familie begleitete den Hollywoodstar nach Thailand, wo er für seinen kommenden Actionfilm "Extraction 3" vor der Kamera stand.

Der Beitrag auf der Plattform bestand gleich aus mehreren Bildern und gewährte Einblicke in die gemeinsamen Erlebnisse abseits des Filmsets. An seinen freien Wochenenden erkundete Chris mit seiner Familie historische Orte, außerdem standen Wandern, Angeln und Schwimmen im Meer auf dem Programm. "Meine Zeit in Thailand geht zu Ende. Es waren ein paar verrückte Wochen mit den Dreharbeiten zu 'Extraction 3', aber an den Wochenenden war trotzdem Zeit für ein paar schöne Abenteuer abseits der Arbeit!", schrieb der Filmstar zu der Bilderreihe auf Instagram und verlinkte dazu den Fotografen Evan Paterakis. Damit gewährte der Schauspieler seinen Followern nicht nur einen Blick hinter die Kulissen seines beruflichen Auslandsaufenthalts. Er hielt zugleich fest, wie er die Drehpausen gemeinsam mit seinen Kindern verbrachte.

Kennengelernt hatten sich Chris und seine Ehefrau Elsa Pataky (50) im Jahr 2010 über seinen Talentagenten. Nur wenige Monate später gaben sich die beiden im kleinen Kreis das Jawort. 2012 kam Tochter India zur Welt, 2014 machten die Zwillinge Sasha und Tristan die Familie komplett. Zu fünft lebt die Familie heute in New South Wales in einem Anwesen mit Meerblick, das unter anderem sechs Schlafzimmer, ein Fitnessstudio, einen Wellnessbereich, ein Spielzimmer, eine Terrasse und einen Pool umfasst. Über das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe sprach die Schauspielerin gegenüber HELLO!: "Eine Ehe erfordert ständige Arbeit, und aus schwierigen Phasen lernt man viel. Man muss versuchen, gemeinsam weiterzuwachsen, und darauf achten, dass sich die eigenen Wege immer wieder kreuzen." Außerdem erklärte Elsa: "Es geht darum, den Spaß zu finden, die kleinen Momente zu genießen und neugierig aufeinander zu bleiben." Beide müssten bereit sein, sich anzupassen und nach trennenden Situationen wieder zueinanderzufinden.

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Zwillingen in London, Juli 2025

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Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

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Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

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