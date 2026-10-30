Eddie Murphy verteidigt ausgerechnet seinen größten Flop

Eddie Murphy (65) legt jetzt ein überraschendes Geständnis ab: Ausgerechnet "Norbit" gehört für ihn bis heute zu seinen Lieblingsfilmen. Die Komödie aus dem Jahr 2007 wurde von Kritikern regelrecht zerrissen. Doch im Gespräch mit Complex stellte sich der Comedian nun hinter das Projekt, in dem er gleich drei Rollen übernimmt: den gutmütigen Norbit, dessen dominante Ehefrau Rasputia und den Waisenhausbesitzer Mr. Wong. "Bis heute mag ich 'Norbit'. Da gibt's Sachen drin, über die ich lachen muss", erklärte er gegenüber dem Magazin. Für ihn ist der Film kein Ausrutscher, sondern schlicht eine Komödie, die ihm selbst noch immer Freude bereitet.

Ein Grund für die besonders scharfe Kritik war ausgerechnet der Zeitpunkt der Veröffentlichung. "Norbit" kam laut Filmstarts kurz nach Murphys Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller für das Musikdrama "Dreamgirls" in die Kinos. "Da gab es dann Artikel wie: 'Wie kann der einen Oscar kriegen und gleichzeitig so was drehen?'", erinnerte sich Eddie gegenüber Complex. "Ich dachte nur: 'Komm schon, Mann! So schlimm ist es nun auch wieder nicht.'" Am Ende hagelte es für seine drei Rollen gleich drei Goldene Himbeeren: als schlechtester Hauptdarsteller, schlechtester Nebendarsteller und schlechteste Nebendarstellerin. Finanziell lief es für die von Brian Robbins inszenierte Komödie dagegen ordentlich: Bei einem Budget von rund 54 Millionen Euro spielte sie weltweit etwa 142 Millionen Euro ein.

Trotz seiner Vorliebe für "Norbit" räumt Eddie durchaus ein, im Laufe seiner langen Karriere auch "in ein paar beschissenen Filmen" mitgespielt zu haben. Mit manchen seiner früheren Projekte geht er sogar noch härter ins Gericht: Die Actionkomödie "Angriff ist die beste Verteidigung" bezeichnete er laut Filmstarts als den "schlechtesten Film, der jemals gedreht wurde". Über das Fantasyabenteuer "Auf der Suche nach dem goldenen Kind" urteilte er kurz und knapp: "Ein Stück Dreck." Über "Norbit" verliert Eddie dagegen bis heute kein schlechtes Wort.

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Imago Thandiwe Newton und Eddie Murphy im Film "Norbit"

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Getty Images Eddie Murphy bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles

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Imago Eddie Murphy als Chandler Jarrell in einer Szene aus "Auf der Suche nach dem goldenen Kind", 1986