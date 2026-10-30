Hanna Weig gab Jason Derulo gleich viermal einen Korb

Hanna Weig (30) ließ Jason Derulo (37) gleich viermal abblitzen, bevor es überhaupt zu einem persönlichen Treffen kam. Am Rande der Dreharbeiten zu Love Island VIP erzählte die Influencerin gegenüber Bild, wie hartnäckig der US-Sänger damals um sie warb. Jason habe zunächst ganz unvermittelt über Instagram Kontakt zu ihr aufgenommen. Obwohl die beiden sich noch gar nicht richtig kennengelernt hatten, wollte er sie anschließend nach New York holen und ließ dafür sogar Flüge für sie buchen. Insgesamt stellte der Musiker ihr vier Flugtickets aus. Hanna trat jedoch keinen einzigen dieser Flüge an und gab dem Weltstar damit gleich viermal einen Korb. Der Grund für ihre Zurückhaltung war schlicht fehlendes Interesse. "Anfangs hat er mich überhaupt nicht interessiert. Er war nicht mein Typ und ich hatte keine Lust auf einen Superstar", stellte sie gegenüber dem Blatt klar.

Von Hannas wiederholten Absagen ließ Jason sich offenbar nicht entmutigen. Im Jahr 2024 begegneten sich die beiden schließlich auf Ibiza zum ersten Mal persönlich – und bei diesem Treffen sprang der Funke dann doch über. "Wir haben uns auf Anhieb verstanden und sind danach viel zusammen gereist", berichtete Hanna der Zeitung. Der Musiker habe sie dabei "wirklich toll behandelt". Für eine feste Partnerschaft reichte es am Ende trotzdem nicht. Vor allem der turbulente Alltag an der Seite des international bekannten Sängers habe ihr zugesetzt. "Ständig unterwegs, kaum Privatsphäre, kaum Ruhe – das war mir zu viel", erklärte sie. Böses Blut gibt es zwischen den beiden aber nicht. Auch nach dem Ende ihrer Liaison verstehen sich Hanna und Jason nach eigener Aussage weiterhin gut.

Ihre anfängliche Skepsis hatte Hanna bereits einige Monate zuvor im Playboy thematisiert und im Interview über die Romanze ausgepackt. Nach ihrer fünfjährigen Beziehung mit dem Schauspieler Jörn Schlönvoigt (40) habe sie keine Lust mehr auf Dates gehabt, die öffentlich ausgetragen werden. Deshalb wollte sie Jason anfangs nicht einmal ihre Handynummer geben. Hanna und Jörn waren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Inzwischen ist die Influencerin Single und sucht bei "Love Island VIP" nach einem neuen Partner. Ihre Vorstellungen hat sie dabei klar formuliert: Loyal, respektvoll und ein Familienmensch soll er sein. Außerdem ist ihr wichtig, dass er ihre Tätigkeit bei OnlyFans akzeptiert. Von Männern, die Frauenfreundschaften haben, hält sie nichts. "Ich finde, so was existiert nicht. Ein richtiger Mann hat meiner Meinung nach keine weiblichen Freunde", erklärte sie im Interview. Ob Hanna in der Villa einen passenden Kandidaten findet, können die Zuschauer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI verfolgen. Wer nicht warten möchte, findet die neuen Folgen jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+.

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Collage: Getty Images, Instagram / hannaweig Collage: Jason Derulo und Hanna Weig

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RTLZWEI Hannah Weig, Kandidatin bei "Love Island VIP"

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Getty Images Jason Derulo, September 2022