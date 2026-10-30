Jane Seymour und Joe Lando trennten sich wegen Kinderwunsch

Jane Seymour (75) hat offen über das Aus ihrer kurzen Liebesgeschichte mit ihrem Serienkollegen Joe Lando gesprochen. Bei einem Reunionpanel zu "Dr. Quinn, Medicine Woman" auf der 90s Con in Hartford, Connecticut, erinnerte sich die Schauspielerin laut Entertainment Weekly daran, warum es zwischen ihnen damals nicht weitergehen konnte. Der Grund lag vor allem in den unterschiedlichen Lebensplänen. Joe war damals Anfang 30 und hatte bereits klare Pläne für sein zukünftiges Leben. Er wünschte sich vier Kinder, ein Haus mit weißem Lattenzaun und eine jüngere Frau an seiner Seite. Jane hingegen war mehr als zehn Jahre älter, hatte schon zwei Kinder und glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass sie keine weiteren bekommen könnte. "Wir erkannten, dass Joe wirklich – er hatte einen Plan", erklärte sie.

Dass sie keine Kinder mehr bekommen würde, sollte sich allerdings als Irrtum herausstellen – und darauf reagierte die Schauspielerin auf der Bühne mit einem Augenzwinkern. "Ich habe es ihm gezeigt. Ich bekam Zwillinge", scherzte Jane. 1995 bekam sie mit ihrem damaligen Ehemann James Keach (78) die Zwillingssöhne John und Kristopher. Damit wurde sie am Ende selbst vierfache Mutter. Joe erfüllte sich seinen Traum von einer großen Familie ebenfalls. Der Schauspieler ist Vater von vier Kindern und seit 1997 mit Kirsten Barlow verheiratet. Obwohl Jane und Joe einst unterschiedliche Wege einschlugen, fanden beide letztlich zu einem ähnlichen Familienmodell.

Schon in der Vergangenheit hatten die beiden erklärt, dass Joe sich damals nicht bereit für ein gemeinsames Leben gefühlt habe, zu dem auch Janes zwei Kinder gehört hätten. Es ging also nicht allein um weiteren Nachwuchs, sondern um die gesamte Familiensituation. Ihre Gefühle füreinander entstanden Anfang der 1990er-Jahre während der Dreharbeiten zum Pilotfilm von "Dr. Quinn, Medicine Woman". Nach einer Sturzflut holte Joe seine Kollegin mit seinem Pickup aus der gefährlichen Lage, anschließend kamen sie sich bei mexikanischem Essen und günstigen Margaritas näher. "Wir haben uns wirklich verliebt", erinnerte sich Jane gegenüber E! News. Trotz ihrer Trennung und zwischenzeitlicher Konflikte spielten sie von 1993 bis 1998 über sechs Staffeln hinweg gemeinsam in ihren Rollen als Michaela Quinn und Byron Sully. Inzwischen verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Als die Brände im Januar 2025 Teile Kaliforniens verwüsteten, bot Jane Seymour Joe und seiner Familie in ihrem Haus in Malibu Zuflucht an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour und Joe Lando beim Los Angeles Film Festival zur Premiere von "The Beach Party At The Threshold Of Hell" im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Imago Jane Seymour mit auffälligem Ring am Finger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024

Anzeige