Völlig verschwitzt feiert Evelyn Burdecki ihr Sport-Comeback

Evelyn Burdecki (38) steht nach längerer Pause wieder im Fitnessraum – und lässt ihre Fans live an ihrem Trainingscomeback teilhaben. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich nun in einem roten Sporttop und einer Sporthose völlig außer Atem und sichtlich ausgepowert bei ihrer Community. "Ich kann es selber nicht glauben, aber ich hab's getan", erklärte sie mit verschwitztem Gesicht und deutlich geröteten Wangen. Von schlechter Laune war trotz der Anstrengung allerdings keine Spur: Evelyn grinste in die Handykamera und schwenkte anschließend durch den Raum, in dem unter anderem ein Laufband, ein Heimtrainer und weitere Trainingsgeräte zu sehen waren. Als Grund für ihre Rückkehr zum Sport erklärte sie augenzwinkernd: "Lange isses her ... schon mal Platz für die Weihnachtskekse schaffen" und garnierte die Zeilen mit einem Lach-Emoji, einem Keks und einem Bizeps.

Aus ihrer Erschöpfung machte der Realitystar dabei kein Geheimnis. "Leute, ich habs wieder getan. Schaut euch mal an, wie ich am Schwitzen bin, wie blass ich bin, was ich für rote Flecken habe", sagte sie. Womit genau sie sich so verausgabt hatte, behielt Evelyn zunächst für sich. Erst der Kameraschwenk über Laufband, Heimtrainer und Co. machte deutlich, dass sich die TV-Bekanntheit im Fitnessraum ordentlich ausgepowert hatte. Welches Workout sie dort absolvierte und wie lange die Einheit dauerte, verriet Evelyn ihren Followern nicht. Sie freute sich jedoch sichtlich darüber, das sportliche Comeback geschafft zu haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Evelyn ihre Fans mit einem Einblick in ihre sportliche Seite überrascht. Schon im Sommer dieses Jahres hatte sie sich beim Tennistraining auf Mallorca gezeigt. Damals absolvierte sie unter der spanischen Sonne Aufwärm- und Dehnübungen und schlug auf dem Court mehrere Bälle. Mit ihrem Besuch im Fitnessraum scheint sie nun an diese sportlichen Momente anknüpfen zu wollen. Diesmal dienen ihr jedoch nicht Filzbälle und Schläger als Antrieb, sich sportlich zu betätigen, sondern die Aussicht auf die vielen Leckereien der Adventszeit.

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki filmt sich verschwitzt und mit roten Wangen nach dem Training

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki spielt Tennis, Juli 2026

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2026

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