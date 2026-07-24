Nach ihrem Ehe-Aus: Margaret Qualley zeigt sich am Filmset

Erst kürzlich wurde die Trennung von Margaret Qualley (31) und Jack Antonoff (42) bekannt – jetzt zeigt sich die Schauspielerin wieder auf einem Filmset. Am 22. Juli wurde Margaret in New Jersey bei den Dreharbeiten zu ihrem neuen Horrorfilm "Possession" fotografiert. Ganz in Schwarz gekleidet – mit langärmligem Oberteil, knielangem Rock und Leggings – war sie in einer Szene zu sehen, in der sie an einer Straßenecke rennt und schreit, wie Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Es sind die ersten Aufnahmen der Schauspielerin, seit ihre überraschende Trennung von dem Musiker öffentlich wurde.

Bei "Possession" handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Horrorklassikers von 1981. In dem Film von Regisseur Parker Finn übernimmt Margaret die Hauptrolle, die ursprünglich von Isabelle Adjani (71) verkörpert wurde. An ihrer Seite stehen Callum Turner (36) und Paul Dano (42) vor der Kamera. Das Projekt ist eines von mehreren, die für die 31-Jährige bereits in den Startlöchern stehen: "The Dog Stars" kommt am 28. August in die Kinos, "Love of Your Life" startet am 7. Oktober in ausgewählten Kinos und am 14. Oktober auf Prime Video. Außerdem ist sie in dem Film "King Snake" zu sehen.

Laut einem Insider, der sich gegenüber dem Magazin People äußerte, ist Margaret "am glücklichsten, wenn sie arbeitet". "Im Moment schaut sie einfach nach vorne und konzentriert sich auf das, was als Nächstes kommt. Sie hat jahrelang an ihrer Karriere gearbeitet und freut sich darauf, das, was sie liebt, weiter zu tun", so die Quelle. Dass die Trennung nach drei Jahren Ehe trotzdem im Guten vonstattengeht, deutete ein weiterer Insider an: Margaret und Jack "lieben sich sehr und sind sehr nett zueinander. Sie gehen diesen Prozess mit nichts als Freundlichkeit und Einigkeit durch." Geheiratet hatten die beiden im August 2023 – ebenfalls in New Jersey.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024