Nach fünf Jahren: Bene Schulz verlässt die Elevator Boys

Bei den Elevator Boys gibt es eine große Veränderung: Bene Schulz verlässt nach fünf gemeinsamen Jahren die Gruppe. Das verkündeten die Social-Media-Stars jetzt in ihrem Podcast "Stuck in Elevator". Damit trennen sich die Wege von Bene und seinen bisherigen Bandkollegen Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott (26) und Luis Freitag. Hinter dem Schritt steckt ein klarer Plan: Der Webstar will künftig als Solokünstler durchstarten und eigene Musik herausbringen. Anders als mit der Gruppe möchte er dabei auf Deutsch singen. In seiner Muttersprache möchte er Songs veröffentlichen, in denen er persönliche Erlebnisse, Gedanken und Emotionen verarbeitet. Stillgelegt wird der berühmte Aufzug deshalb aber nicht. Benes Abschied bedeutet nämlich nicht das Ende der Elevator Boys. Die vier übrigen Mitglieder machen als Quartett weiter und halten an ihren Plänen fest, international Karriere zu machen.

In einer Mitteilung, die von der Deutschen Presse-Agentur verbreitet wurde, erklärt Bene seine Beweggründe genauer: "Ich möchte meine Gefühle, Gedanken und persönlichen Erfahrungen in meinen eigenen Songs verarbeiten und mich dabei in meiner Muttersprache ausdrücken." Mit einem Bruch mit seinen Freunden habe das nichts zu tun. Seine Entscheidung sei "keine gegen die Elevator Boys, sondern eine für mich und meinen eigenen Weg", stellt der Sänger klar. Außerdem betont er, dass er im Herzen "immer ein Elevator Boy sein" werde. Für Tim, Julien, Jacob und Luis war die Nachricht zunächst mit Unsicherheit verbunden. Schließlich hatten alle fünf ihre Zukunft lange als Team geplant. Am Ende sei für die Freunde jedoch entscheidend gewesen, dass jedes Mitglied glücklich werden und den passenden Weg für sich einschlagen könne. Das Quartett konzentriert sich nun weiter auf englischsprachige Musik. Außerdem wollen die vier verstärkt in den USA arbeiten und sich dort sowie in anderen Ländern als Pop-Artists etablieren.

Zuletzt hatte Bene bereits auf TikTok persönliche Einblicke gegeben. Auf der Plattform sprach der Contentcreator in letzter Zeit deutlich offener über seine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen. Auch auf seine Zeit bei den Elevator Boys blickte er dabei durchaus kritisch zurück. Am Anfang habe er sich sogar dafür geschämt, Teil der Gruppe zu sein. Die Rolle habe seiner Ansicht nach schlicht nicht zu seiner Persönlichkeit gepasst. Für die fünf Freunde ging es damals trotzdem steil nach oben: Ab 2021 wurden sie während der Coronapandemie mit Tanz- und Lip-Sync-Clips weltweit bekannt, die sie in einem Aufzug drehten. Neben ihren Social-Media-Karrieren traten sie seit rund drei Jahren auch als Band auf. Außerdem standen sie gemeinsam für den Prime-Video-Film "Back to the 90s" vor der Kamera. Künftig fährt der Aufzug nun ohne Bene weiter.

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Imago Bene Schulz bei der Premiere von "Mr. Nelson, Did You Kill People" bei den 83. Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Die Elevator Boys auf der Berlinale 2025

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Instagram / bene.sz Bene Schulz, Internetbekanntheit