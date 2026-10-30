Stella Stegmann will Eizellen einfrieren: So viel kostet es

Reality-TV-Bekanntheit Stella Stegmann (29) zieht in Erwägung, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, und hat bereits eine Vorstellung von den Kosten. Gegenüber Promiflash sprach sie am Rande der VideoDays Awards offen über diese Form der Altersvorsorge. Obwohl ein offizielles Beratungsgespräch noch aussteht, rechnet sie bereits mit einem größeren finanziellen Aufwand: Nach aktuellem Stand geht sie davon aus, dass die Behandlung bis zu 10.000 Euro kosten könnte. "Also, ich hatte diesen Informationstermin noch nicht, aber mir wurde zugetragen: schon so bis 10.000 €. Halt auch nicht wenig", erzählte Stella. Wie hoch der Betrag am Ende wirklich ausfällt, hängt ihren Worten nach vom genauen Ablauf ab: "Kommt drauf an, wie viel da entnommen werden muss." Eine feste Summe kann die Influencerin deshalb derzeit noch nicht nennen.

Gerade weil die Kosten so hoch sind, will Stella nichts überstürzen. Sie hat schon einen Termin ausgemacht, möchte sich dort aber zunächst gründlich untersuchen und ausführlich beraten lassen. Erst danach will sie sich endgültig entscheiden. "Ich habe schon einen Termin vereinbart. Ich lasse mich natürlich erst mal durchchecken und will einfach viele Informationen sammeln. Und dann treffe ich noch mal eine Entscheidung, weil es ist ja auch teuer einfach, muss man sagen", erklärte sie gegenüber Promiflash. Mit 29 Jahren sieht das Model nun den idealen Moment gekommen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Inspiriert wurde sie unter anderem durch Nachrichten von Frauen, die es rückblickend bereuen, diese Vorsorge nicht genutzt zu haben. Obwohl Nachwuchs bei Stella im Augenblick noch kein Thema ist, möchte sie sich schon jetzt umfassend über ihre Optionen informieren.

Erstmals öffentlich machte Stella ihre Überlegungen zum Social Freezing vor rund zehn Tagen in ihrer Instagram-Story. Damals verriet sie bereits, dass ein Beratungstermin an der Heidelberger Universitätsklinik geplant sei. Hintergrund für diesen Schritt: Derzeit fehlt ihr der passende Partner, um in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Familie zu gründen. Dabei wünscht sich das Model sehnlichst eigenen Nachwuchs. Ihr Wunschszenario wäre es, zeitnah den Richtigen zu finden, um die gemeinsame Familienplanung in einigen Jahren anzugehen. "In der Idealwelt treffe ich dieses Jahr meinen Traummann. Und in zwei, drei Jahren sagen wir vielleicht: 'Okay, jetzt sind wir auch schon so weit.' Das wäre natürlich ideal, aber man weiß es halt nie", sagte Stella zu Promiflash. Notfalls kann sie sich auch etwas anderes vorstellen: "Und ich will auf jeden Fall Kinder und vielleicht auch irgendwann mal alleine, wenn ich keinen passenden Partner finde."

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