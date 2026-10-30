So fand Patrick Stewart seine große Liebe Sunny Ozell

Patrick Stewart (†86) hinterlässt nach seinem Tod im Oktober 2026 seine Ehefrau Sunny Ozell sowie seine beiden Kinder Daniel und Sophie Stewart. Wie Hollywood Life berichtet, begann die Liebesgeschichte des Schauspielers und der Singer-Songwriterin vor rund 18 Jahren in New York. Im Jahr 2008 stand Patrick dort in dem Shakespeare-Stück "Macbeth" auf der Bühne. Sunny verdiente ihr Geld zu dieser Zeit in einem Restaurant in der Stadt. In dieser Phase kreuzten sich schließlich die Wege der beiden, und aus der Begegnung wurde schon bald mehr. Fünf Jahre später machten die beiden ihre Liebe offiziell und gaben sich 2013 das Jawort. Die Trauung vollzog Ian McKellen (87), Patricks langjähriger Freund und Co-Star aus den "X-Men"-Filmen. Professor X und Magneto standen sich auf der Leinwand zwar oft als Gegenspieler gegenüber, an diesem Tag zogen die beiden aber an einem Strang.

Auch Jahre nach der Hochzeit geriet Patrick noch immer ins Schwärmen, wenn er über seine Frau sprach. Vor allem ihre Persönlichkeit und ihr Wissen hatten es ihm angetan. "Ich habe noch nie zuvor jemanden wie sie getroffen. Sie ist so klug und so gut informiert. Und ihre intellektuellen Leistungen sind außergewöhnlich. Sie erinnert sich an alles", erzählte er 2022 dem Magazin People. Sunny stand allerdings nicht nur an der Seite ihres berühmten Mannes in der Öffentlichkeit, sie ist auch selbst als Künstlerin aktiv. Als Musikerin veröffentlichte sie bislang zwei Alben mit den Titeln "Take It with Me" und "Overnight Lows". Auf der Bühne zu stehen, kannten also beide Eheleute aus eigener Erfahrung, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise: er mit Shakespeare und Science-Fiction, sie mit ihren eigenen Songs. Gemeinsame Kinder haben der Schauspieler und die Sängerin nicht bekommen. Familie gab es im Leben des Stars aber trotzdem schon lange vor Sunny.

Daniel und Sophie stammen aus Patricks erster Ehe mit Sheila Falconer. Mit ihr war er von 1966 bis 1990 verheiratet. Im Jahr 2000 gab er dann Wendy Neuss das Jawort, doch diese Ehe wurde bereits 2003 wieder geschieden. Sohn Daniel, der zum Zeitpunkt der Meldung 59 Jahre alt ist, trat beruflich in die Fußstapfen seines Vaters und wurde ebenfalls Schauspieler. Vater und Sohn arbeiteten sogar zusammen, unter anderem bei "Death Train" und "Star Trek: The Next Generation". Gegenüber USA Today betonte der Brite 2015, wie sehr ihn diese berufliche Verbindung freue: "Ich finde es großartig, dass wir beide denselben Beruf haben. Das hat so viel in unser beider Leben gebracht, das wir teilen und über das wir gerne sprechen können. Es ist großartig." Tochter Sophie, die zum Zeitpunkt der Meldung 54 Jahre alt war, hielt sich hingegen größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Im Laufe der Jahre begleitete sie ihren Vater aber gelegentlich zu Veranstaltungen auf dem roten Teppich.

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Getty Images Patrick Stewart und Sunny Ozell bei der Vanity Fair Oscar-Party am 10. März 2024 in Beverly Hills

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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