Hat sich Jennifer Lawrence etwa einem Facelift unterzogen?

Jennifer Lawrence (36) sorgt mit einem offenbar frischeren Look aktuell für Spekulationen über mögliche Beauty-Eingriffe. Hat die Schauspielerin ein Facelift machen lassen? Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Page Six bat drei plastische Chirurgen um eine Einschätzung. Keiner der Mediziner hat Jennifer selbst behandelt; ihre Vermutungen beruhen ausschließlich auf dem Vergleich älterer und aktueller Fotos. Zwei Experten halten kleinere Eingriffe an Augenlidern und Augenbrauen für denkbar, ein klassisches Facelift nennen sie dagegen nicht. Dr. Samuel Golpanian bemerkt auf den neueren Bildern offener erscheinende Augen und deutlichere Oberlider. Mögliche Erklärungen seien eine Oberlidstraffung und ein seitlicher Brauenlift. Dabei betont er: "Ich bin nicht ihr Arzt, daher kann ich nur kommentieren, was ich auf den Fotos sehe." Jennifer hat weder eine Lidkorrektur noch einen Brauenlift öffentlich bestätigt.

Dr. Sean McNally sieht die Veränderungen ebenfalls als vereinbar mit einer Oberlidstraffung und einem Brauenlift an. Beide Eingriffe könnten seiner Einschätzung nach zusammen etwa 15.000 Dollar kosten. Bei besonders gefragten Chirurgen in Los Angeles oder Beverly Hills seien auch Preise von 30.000 Dollar oder mehr denkbar. Dr. Rozbeh Torabi nennt hingegen andere mögliche Ursachen: Vergleichbar dezente Veränderungen könnten auch mit Botox, wenig Filler und Laserbehandlungen erzielt werden. Weil nach wie vor überschüssige Haut sichtbar sei, erkennt er keine eindeutigen Anzeichen für operierte Oberlider. Samuel fällt außerdem auf, dass Jennifers Wangen schmaler und definierter erscheinen. Dahinter könnten ein Gewichtsverlust oder eine Entfernung von Wangenfett stecken. Aus Fotos allein lasse sich die Ursache jedoch nicht ableiten. Sean erkennt neben den vermuteten Eingriffen an Brauen und Lidern kaum Hinweise auf weitere kosmetische Behandlungen. Alle drei Experten empfinden Jennifers Erscheinungsbild als dezent und natürlich.

Die Vermutungen folgen auf ein offenes Interview der Schauspielerin mit The Cut. Dort bestätigte Jennifer, bereits eine Bruststraffung vorgenommen haben zu lassen. Zudem erklärte sie, irgendwann ein Facelift machen lassen zu wollen. Dass dieses bereits erfolgt sei, sagte sie ausdrücklich nicht. Warum sie auch im turbulenten Familienalltag gepflegt aussehen möchte, beschrieb die zweifache Mutter so: "Ich möchte eine sexy Mutter sein. Beim Bringen möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat, selbst wenn ich gerade erst aufgewacht bin und mein Leben nicht im Griff habe." Jennifer ist seit 2019 mit dem Kunstgaleristen Cooke Maroney (42) verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, darunter ihren 2022 geborenen Sohn Cy. Schon nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte die Schauspielerin öffentlich ihren Wunsch nach einer Brustoperation angesprochen.

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