Er streichelt einen Babybauch: Tim Kühnel klärt Gerüchte auf

Ein Babybauch-Moment hat bei den Followern von Tim Kühnel (29) offenbar für ordentlich Verwirrung gesorgt. In einer Instagram-Story war zu sehen, wie der Realitystar zärtlich über einen Babybauch streichelt. Prompt stellten sich einige Fans die Frage, ob Tim etwa selbst bald Vater wird. Nun schuf Tim Klarheit. Am Freitagnachmittag meldete er sich aus einem Auto zu Wort und erklärte unmissverständlich: "Ich werde Onkel." Gleichzeitig betonte der Reality-TV-Star, dass er die Schwangerschaft in den vergangenen Wochen schon mehrfach auf unterschiedlichen Plattformen thematisiert habe. Mit seinem Beitrag habe er außerdem nichts instrumentalisieren wollen, versicherte der Realitystar seinen Fans in dem Video. Offenbar war einem Teil seiner Community der familiäre Hintergrund zu dem gestreichelten Babybauch schlicht entgangen.

Zu Beginn seiner Klarstellung begrüßte Tim Kühnel zunächst alle neuen Follower auf seinem Profil. Diese hätten seine bisherigen Erklärungen zur Schwangerschaft womöglich gar nicht mitbekommen, gab er zu bedenken. Damit nun wirklich niemand mehr etwas falsch versteht, blendete Tim zusätzlich einen eindeutigen Text in seinem Clip ein: "Meine Schwester bekommt ein Kind, nicht ich", schrieb er und hob das entscheidende Wort extra in Großbuchstaben hervor. Damit stellte Tim klar, wem der Babybauch aus der vorherigen Aufnahme tatsächlich gehörte und weshalb er ihn so vertraut gestreichelt hatte. Bis zur Geburt des Kindes wird es laut dem Realitystar allerdings noch etwas dauern. Seine Schwester befinde sich nach seiner Einschätzung ungefähr in der 20. Schwangerschaftswoche. Damit wäre rund die Hälfte der Schwangerschaft geschafft. Weitere Details zu dem Nachwuchs nannte Tim in seiner Erklärung nicht.

Nachdem die Baby-Frage geklärt war, gewährte Tim seinen Followern noch einen Einblick in seine weiteren Pläne. Für den Realitystar stand ein Kurztrip in den Europapark an, den er gemeinsam mit seiner "besseren Hälfte" unternehmen wollte. Auf den Ausflug freue er sich sehr, verriet Tim in seiner Story. Die geplante Reise in den Freizeitpark war nach seinen Angaben zugleich der Grund dafür, dass er zu diesem Zeitpunkt noch in Deutschland war. Bevor es jedoch mit dem Achterbahnspaß losgehen konnte, hatte der sportliche Realitystar noch etwas anderes vor. Er plante, vor der Abfahrt noch eine kurze Laufrunde einzulegen. So folgte auf die ausführliche Erklärung zu seiner Schwester direkt der nächste Punkt seiner Tagesplanung: erst Sport, anschließend der gemeinsame Kurzurlaub im Freizeitpark.

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IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

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Imago Tim Kühnel bei Fame Fighting in der Grugahalle Essen am 18.10.2025

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Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, TV-Bekanntheit