Kate soll vom Auftritt der Sussexes nicht begeistert sein

Prinzessin Kate (44) soll wohl Unverständnis herrschen. Wie ein Insider jetzt dem Magazin Closer verriet, ärgert sich die Frau von Prinz William (44) zunehmend darüber, dass Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) wieder öffentlich in Großbritannien auftreten und dort mit offenen Armen empfangen werden. Denn aus ihrer Sicht sei der jahrelange Streit mit der Royal Family bisher nicht aufgearbeitet. Mit dem jüngsten Besuch der Sussexes in Nottingham habe Kate einen "Wendepunkt" erreicht. Sie wolle das Paar erst wieder akzeptieren, wenn die beiden den Schmerz anerkennen, den ihre öffentliche Kritik ausgelöst hat, und sich mit der Familie aussprechen. "Was Kate wirklich aufbringt, ist die Vorstellung, dass Harry und Meghan nach Großbritannien zurückkehren, all diese inszenierten Auftritte absolvieren und irgendwie erwarten können, dass alle vergessen, was passiert ist – sodass sie einfach wieder in das Leben im Vereinigten Königreich schlüpfen können, wann immer es ihnen passt", erklärte die Quelle.

In Nottingham hatten rund 100 Menschen auf die Sussexes gewartet, wie das Magazin berichtet. Bei ihrem Termin im Community Recording Studio schüttelte das Paar Hände und plauderte mit Anwohnern. Meghan nahm Blumen und einen Ballon entgegen und machte bei einem Workshop mit, der das Selbstbewusstsein junger Mädchen stärken soll. Harry traf den Jugendmentor Jah Digga. Genau solche Auftritte mit Wohltätigkeitsorganisationen sollen Kate stören: Die Sussexes könnten sich so nach eigenen Regeln eine fast royale Präsenz zurückerobern. Lange habe sie ihren Unmut zurückgehalten, um den Familienkonflikt nicht anzuheizen. Eine Versöhnung schließe die Prinzessin von Wales laut dem Insider allerdings nicht aus. Wegen des zerrütteten Verhältnisses und fehlenden Vertrauens scheue sie jedoch ein direktes Gespräch mit Meghan. Sie fürchte, ihre Worte könnten nachfolgend öffentlich gemacht oder verzerrt wiedergegeben werden. Der Palast stellte im Namen von König Charles III. (77) zudem klar, dass Harry und Meghan weiterhin keine arbeitenden Royals sind. Ihr Engagement sei privat.

Nachdem sich Harry und Meghan 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen hatten, vertieften mehrere Interviews, ihre Netflix-Dokumentation und Harrys Memoiren "Reserve" den Graben innerhalb der Familie immer weiter. Meghan soll nach ihrer Großbritannien-Rückkehr zwar offen für eine bessere Beziehung zu Kate sein, aber nicht selbst um eine Annäherung bitten wollen. Kate wiederum erwarte nun vor einem Neuanfang eine Aufarbeitung und eine Entschuldigung. Damit bleibt die Frage, wer den ersten Schritt macht, zwischen den beiden Frauen weiter offen. Für Harry und Meghan selbst ist Nottingham ein Ort von besonderer Bedeutung: Dort absolvierten sie kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung 2017 ihren ersten offiziellen gemeinsamen Termin. Bei ihrem aktuellen Besuch hielt eine Person Meghan sogar ein Foto von diesem Auftritt hin. Die Herzogin reagierte gerührt: "Das ist so besonders."

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Belfast, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019