Tennis-Star Caroline Wozniacki verkleidet sich als Megastar

Caroline Wozniacki (36) und David Lee (43) haben sich für eine Halloween-Party 2026 in eines der bekanntesten Paare der Promiwelt verwandelt. Die frühere Nummer eins der Tennisweltrangliste schlüpfte für eine Party in die Rolle von Taylor Swift (36). An ihrer Seite: Ehemann David Lee, der als Footballprofi Travis Kelce (37) auftrat. Auf einem bei Instagram veröffentlichten Foto präsentiert das Ehepaar seine gemeinsame Verkleidung in seiner Wahlheimat Miami. Besonders Caroline ist auf der Aufnahme kaum wiederzuerkennen: Mit einem funkelnden Glitzerkleid, einer Ponyfrisur und einem Mikrofon in der Hand setzte sie gleich auf mehrere typische Elemente des Bühnenlooks der Sängerin. David, der früher als professioneller Basketballspieler aktiv war, ergänzt den Auftritt als Travis und macht die prominente Paarverwandlung komplett.

Zu dem Schnappschuss schrieb Caroline auf Instagram: "Halloween-Party 2026! Taylor Swift und Travis Kelce erobern Miami. Wie findet ihr uns?" Während David mit seiner Darstellung des Footballstars den männlichen Part des berühmten Duos übernimmt, zieht vor allem Carolines detailreicher Look die Blicke auf sich. Das Glitzeroutfit, der markante Pony und das Mikrofon als passendes Accessoire machen die Verkleidung perfekt. So stellt der Tennisstar nicht einfach nur die Sängerin dar, sondern orientiert sich sichtbar an deren Auftritten im Rampenlicht. David ergänzte den glamourösen Auftritt seiner Frau mit seinem eigenen Kostüm: Als ehemaliger Basketballprofi gab er an diesem Abend den Footballstar. Das Ergebnis präsentierten sie ihren Fans anschließend als prominenten Doppelauftritt aus Miami.

Die Kostümwahl kommt nicht von ungefähr. Die Dänin machte bereits mehrfach öffentlich, dass sie ein großer Fan der US-amerikanischen Sängerin und ihrer Musik ist. In der Vergangenheit besuchte die Tennisspielerin auch ein Konzert der US-Amerikanerin. Privat geht Caroline seit vielen Jahren gemeinsam mit David durchs Leben. Die Tennisspielerin und der frühere Basketballprofi heirateten im Sommer 2019 und leben zusammen in Miami, wo sie nun auch ihren Halloween-Paarlook zeigten. Sportlich ist es um Caroline hingegen ruhiger geworden: Ihr bislang letztes professionelles Match bestritt sie im September 2024 bei den US Open. Einen offiziellen Schlussstrich unter ihre Karriere zog die frühere Nummer eins der Weltrangliste bislang nicht. Im Sommer 2026 erklärte sie jedoch, dass sie nicht mit einer Rückkehr auf den Tennisplatz rechne.

Anzeige Anzeige

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / carowozniacki David Lee und Caroline Wozniacki verkleidet als Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Instagram / carowozniacki Caroline Wozniacki verkleidet als Taylor Swift