Jannik Kontalis verteidigt sein Verhalten gegenüber Greta

Jannik Kontalis (30) verteidigt den Rauswurf von Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31) bei Love Island VIP und reagiert auf die Kritik an seinem Verhalten gegenüber Greta. In seiner Instagram-Story stellt der Realitystar klar: "Leute, bitte geht mir jetzt nicht auf den Sack mit der Entscheidung von gestern. Wenn doch alle etwas sehen und sagen: Ey, irgendwas stimmt da nicht mit ihr [...], dann könnt ihr bitte davon ausgehen, dass wir ein Grundgefühl vor Ort hatten. Und das Grundgefühl hat bei Greta einfach nicht gestimmt." Weiter erklärt er: "Jeder hat vor Ort gecheckt, dass sie es nicht ernst meint." Die Entscheidung sei daher gemeinschaftlich gefallen: "Wir haben alle für Rafael entschieden und gegen Greta."

Auch den Vorwurf, er sei in der Villa "ekelhaft" zu Greta gewesen, lässt Jannik in einer Instagram-Fragerunde nicht unkommentiert. Er erklärt, warum ihn die Situation so aufgebracht habe: Greta habe ihn ausgerechnet beim Zubereiten seines Snacks als unehrlich bezeichnet. "Ich hatte mir gerade erst mein Peanut-Butter-Sandwich zubereitet. Plötzlich wurde ich von der Seite als Fake bezeichnet und das fand ich nicht in Ordnung. Zumindest nicht, während ich mir mein Peanut-Butter-Sandwich zubereite ...", schreibt er in seiner Story. Seiner Darstellung nach störte ihn also vor allem Gretas Fake-Vorwurf.

In einer weiteren Story stellt Jannik klar, dass er bei der Sandwichaktion nicht nur an sich gedacht hat. "Ich hab Henna auch eins zubereitet", ergänzt er. Einen weiteren Grund für seine Entscheidung bei "Love Island VIP" macht der Realitystar deutlich: Auch um seinen besten Freund Giuliano Hediger zu retten, habe Jannik gegen Greta und Rafael gestimmt. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, seinem Freund gegenüber loyal zu bleiben. "Wer von euch würde sich vor Ort gegen die beste Freundin oder den besten Freund entscheiden, also bitte ...", argumentiert Jannik. Rückendeckung erhält er dabei von einem Zuschauer. Dessen zustimmende Nachricht "Sieht man auch als Zuschauer" teilt Jannik ebenfalls in seiner Story. Auf die Unterstützung reagiert er knapp: "Danke!!!"

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Jannik Kontalis und Greta Barthel

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis, "Love Island VIP"-Kandidat