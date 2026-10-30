Tränen im Interview: Das hilft Stella Stegmann durch Krise

Für Stella Stegmann (29) ist der Alltag gerade alles andere als einfach. Im Interview mit Promiflash sprach die 29-Jährige jetzt offen über die schwere Zeit, die sie derzeit durchmacht. Was dahintersteckt, möchte sie aktuell noch nicht öffentlich machen. Dafür verriet sie unter Tränen, was ihr in dieser belastenden Phase Kraft gibt: Vor allem die Nähe zu ihrer Familie und die Zeit mit Freunden und anderen geliebten Menschen geben ihr Halt. Gerade der starke Zusammenhalt in der Familie hilft ihr dabei, sich trotz des Gefühlschaos ganz bewusst kleine, schöne Momente zu schaffen. "Ich versuche einfach, mir auch während so einer schwierigen Zeit irgendwie Momente zu nehmen, besonders in der Familie. Also, wir halten ganz fest zusammen", erzählte Stella. Ihre Liebsten sind für sie in diesen Wochen also eine wichtige Stütze, auf die sie sich verlassen kann.

Während des Interviews war deutlich zu sehen, wie sehr Stella das Thema mitnimmt. Als sie über ihre engsten Bezugspersonen sprach, wurde sie von ihren Gefühlen übermannt. "Allein wenn ich jetzt schon anfange, darüber zu reden, kommen mir irgendwie die Tränen. Aber es hilft auf jeden Fall, mit Freunden Zeit zu verbringen, mit Menschen, die ich einfach liebe", schilderte die Influencerin im Interview. Eigentlich sieht sich Stella selbst als jemanden, der das Leben optimistisch angeht. Doch die jüngsten Geschehnisse haben ihr ordentlich zugesetzt, wie sie im Gespräch betonte. "Und ja, ich bin ja ein sehr positiver Mensch. Aber dieses Jahr war wirklich insgesamt sehr hart. Und das war jetzt die Krönung noch mal so", erklärte sie. Die aktuelle Krise ist für sie demnach der traurige Höhepunkt eines ohnehin schon fordernden Jahres.

Bei ihren Fans hatte sich Stella nach einer längeren Social-Media-Pause erst vor wenigen Tagen wieder gemeldet. In einem Instagram-Video ließ sie ihre Community wissen, dass sie nach eigener Einschätzung gerade die bislang schwerste Phase ihres Lebens durchmacht. In dem Clip wirkte die frühere Bachelorette ernst und sichtlich aufgewühlt. Sie berichtete darin, dass sie selbst Gespräche mit ihren Freundinnen über das Erlebte emotional überwältigt hätten. Was genau vorgefallen ist, behielt Stella aber auch dort für sich. Sie möchte die Geschehnisse zunächst in Ruhe verarbeiten und erst zu einem späteren Zeitpunkt darüber reden. Bis dahin bleibt der Auslöser ihrer Krise weiterhin unbekannt.

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, August 2026

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Instagram / stella_tiana Stella Stegmann und ihre Eltern, Dezember 2025

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Imago Influencerin Stella Stegmann bei der Verleihung der VideoDays Festival Awards in Köln, Oktober 2026