Halbzeitshow beim Super Bowl: Jay-Z steht in der Kritik

Jay-Z (56) soll im nächsten Jahr die Halbzeitshow des Super Bowls übernehmen. Diese Nachricht verkündete die NFL auf dem offiziellen Instagram-Account – doch die Reaktionen der Fans fielen eher gemischt aus. Zahlreiche Nutzer zeigten sich alles andere als begeistert von der Entscheidung. Einige kündigten sogar an, die Show im nächsten Jahr auszulassen. "Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich diese Halbzeitshow auslassen", schrieb ein User. Andere wurden noch deutlicher und kommentierten: "Niemand wollte diesen Mann" oder schlicht: "Die schlechteste Entscheidung." Einige Fans freuen sich jedoch darauf, denn sie erinnern an einen ganz speziellen Fakt: Jay ist mit Beyoncé verheiratet. Die Chance besteht also, dass er das musikalische Powerhouse zu sich auf die Bühne holt.

Möglicherweise hängt der Unmut der Football-Fans mit den Vorwürfen aus dem Jahr 2024 zusammen, mit denen Jay sich beschäftigen musste. Damals hatte eine Frau, die als Jane Doe auftrat, Jay-Z und Sean "Diddy" Combs (56) beschuldigt, sie im Jahr 2000 im Alter von 13 Jahren unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Wichtig dabei: Die Frau zog ihre Klage gegen die beiden Musiker später zurück. Die Vorwürfe wurden damit nie vor Gericht bestätigt. Noch dazu vermuten einige Fans des Sports, dass Jay nicht einfach ausgewählt wurde. Seine Firma Roc Nation ist auch für die Auswahl der auftretenden Künstler zuständig und produziert die Halbzeitshow seit 2019. Ein User bringt es auf den Punkt: "Ist euch allen klar, dass Jay-Z derjenige ist, der die Künstler auswählt? Er hat sich buchstäblich selbst gewählt."

In den vergangenen Jahren durften viele der bekanntesten Musiker schon eine Halbzeitshow zusammenstellen. Dazu zählen Lady Gaga (40), Bruno Mars (41), Katy Perry (42) und Rihanna (38). Im Jahr 2013 stand Beyoncé (45) schon als Haupt-Act auf der Bühne der Halbzeitshow, bevor sie 2016 als Star-Gast von Coldplay zurückkommen durfte. Für den 25-fachen Grammy-Gewinner ist es das erste Mal, dass er selbst im Mittelpunkt einer Super-Bowl-Halbzeitshow steht. Der Musiker, der bürgerlich Shawn Carter heißt, stammt aus Brooklyn und legte 1996 mit "Reasonable Doubt" sein Debütalbum vor. Privat ist er seit 2008 mit Beyoncé verheiratet, gemeinsam hat das Paar drei Kinder.

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Getty Images Jay-Z bei der Met Gala in New York, Mai 2026

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Getty Images Jay-Z und Beyonce im Dezember 2024 in Kalifornien

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Getty Images Jay-Z bei einem Spiel der Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys in Landover, November 2024