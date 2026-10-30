Heidis Sohn Henry landet großen Modeldeal bei s.Oliver

Henry Samuel (21) hat sich seinen nächsten großen Modeljob gesichert. Der Sohn von Heidi Klum (53) und Sänger Seal wird ab 2027 für die Männerlinie des Würzburger Modeunternehmens s.Oliver werben. Wie Bild am 28. Oktober öffentlich machte, steht der 21-Jährige damit künftig für dieselbe Marke wie seine berühmte Mutter vor der Kamera. Das Topmodel fungiert bereits als Werbegesicht der Marke. Mit dem neuen Deal stehen die beiden nun erstmals als prominentes Mutter-Sohn-Duo für das Label vor der Kamera. Für Henry bedeutet die Zusammenarbeit einen weiteren Meilenstein in seiner noch frischen Karriere. Erst Anfang 2025 feierte er seine Premiere auf dem Catwalk. Seit diesem Debüt hat sich das Nachwuchsmodel in Rekordzeit eine beachtliche Anzahl an Buchungen für Kampagnen und Events in der Fashionszene gesichert. Mit der neuen Kampagne tritt er nun erneut in die Fußstapfen seiner Mutter, geht bei s.Oliver aber seinen eigenen Weg: Während Heidi für das Label wirbt, soll Henry künftig vor allem die Herrenmode präsentieren.

Mit Henry Samuel will s.Oliver gezielt eine jüngere Kundschaft ansprechen. Co-CEO Johannes Rellecke erklärte die Entscheidung gegenüber Bild so: "Henry überzeugt durch seine Natürlichkeit, seine starke Präsenz und seinen individuellen Stil. Er verkörpert eine junge Generation, die Mode selbstbewusst und unkompliziert lebt." Auch Henry selbst setzt bei Kleidung offenbar auf Lässigkeit. "Für mich geht es bei Mode darum, sich wohlzufühlen und seinen eigenen Stil zu finden", betonte er gegenüber der Zeitung. Besonders gefallen ihm demnach "unkomplizierte Looks, die trotzdem Persönlichkeit zeigen". Seine Karriere startete Henry im Januar 2025 bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris. Danach zierte er unter anderem die Cover von Hunger, InStyle und Esquire. Unter anderem lief er für Kith in New York sowie für GCDS auf der Mailänder Fashion Week. Ein weiteres Karrierehighlight folgte im September 2025, als er für die renommierte Duftlinie MYSLF von Yves Saint Laurent Beauté vor der Kamera stand.

Wie sicher sich Henry Samuel mittlerweile im Rampenlicht bewegt, zeigte er erst kurz vor den News über den s.Oliver-Deal. Bei den Vienna Awards for Fashion & Lifestyle in der Wiener Hofburg zog er am 21. Oktober alle Blicke auf sich. Selbstbewusst posierte er in einem maßgeschneiderten, babyblauen Anzug des Designers Danny Reinke für die Kameras. Das Outfit bestach durch breite Schultern und einen tiefen Ausschnitt. Auf ein Hemd verzichtete Henry komplett und setzte stattdessen auf eine schlichte silberne Kette. Heidi Klum hatte ihre vier Kinder lange weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Henry eröffnete erst nach seiner Volljährigkeit ein öffentliches Instagram-Profil. Inzwischen ist er nicht das einzige ihrer Kinder, das in der Modewelt Fuß fasst. Seine ältere Schwester Leni Klum (22) modelt bereits seit 2021. Die jüngere Schwester Lou Samuel (17) feierte Anfang Oktober 2026 bei der Fashion Week in Paris ebenfalls ihr Debüt.

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Imago Henry auf dem Laufsteg der GCDS-Show

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Imago Henry Samuel läuft für Lena Erziak während der Paris Fashion Week

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Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week