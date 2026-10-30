Daran soll Chrishell Stauses Liebe zu G Flip zerbrochen sein

Chrishell Stause (45) und G Flip gehen getrennte Wege – nun werden erste Details zu den möglichen Gründen für ihr Liebes-Aus bekannt. Wie eine Quelle dem Magazin People verrät, soll vor allem die räumliche Distanz zwischen Kalifornien und Australien eine entscheidende Rolle gespielt haben. Lange Reisen, wochenlange Phasen ohne persönliches Wiedersehen und die große Zeitverschiebung hätten die Beziehung zunehmend belastet. "Die Entfernung ist das, was die beiden wirklich auseinandergebracht hat", erklärt der Insider. Zwar hätten der Realitystar und G Flip alles versucht, um ihre Liebe aufrechtzuerhalten. Doch die Herausforderungen eines Lebens auf zwei verschiedenen Kontinenten ließen sich offenbar auf Dauer nicht überwinden. Da beide ihren Lebensmittelpunkt auf unterschiedlichen Seiten der Welt hatten, wurde es für das Paar immer schwieriger, den gemeinsamen Alltag zu gestalten und ausreichend Zeit miteinander zu verbringen.

Ein weiterer Knackpunkt soll zudem der gemeinsame Kinderwunsch gewesen sein. Beide hätten sich zwar eine Familie gewünscht, doch niemand von ihnen sei bereit gewesen, dafür das eigene Leben oder die vertraute Heimat aufzugeben. "Sie versuchten, die 'Ehe', die nie rechtsgültig war, zum Funktionieren zu bringen. Beide wollten Kinder haben, aber beide wollten auch nicht ihr Leben für die andere Person aufgeben", erklärt die Quelle gegenüber People. Chrishell und G Flip hatten zwar eine Zeremonie abgehalten und ihre Verbindung selbst als Ehe betrachtet. Rechtlich verheiratet waren sie dem Bericht zufolge jedoch nie. "Es war schwer, von einem gemeinsamen Leben zu träumen, wenn beide diesen Traum auf unterschiedlichen Kontinenten hatten", heißt es weiter. Ganz abgeschlossen scheint das Kapitel allerdings noch nicht zu sein. "Chrishell und G Flip lieben sich noch immer sehr und haben, was eine romantische Wiedervereinigung in der Zukunft angeht, nichts ausgeschlossen", so der Insider.

Erst wenige Tage zuvor hatte Chrishell die Trennung öffentlich gemacht. In einem emotionalen Video auf Instagram verkündete die Selling Sunset-Bekanntheit das Ende ihrer mehr als vierjährigen Beziehung. Dabei betonte sie, dass sie und G Flip auch in dieser schwierigen Zeit respektvoll und liebevoll miteinander umgehen wollten. Ihre Gefühle für den Musikstar seien trotz des Liebes-Aus weiterhin stark. Gleichzeitig räumte Chrishell ein, die Trennung erst einmal verarbeiten zu müssen. Sie zeigte sich jedoch zuversichtlich, mit der Zeit aus der Erfahrung zu lernen und emotional zu heilen. Für ihre Botschaft hatte die Schauspielerin bewusst ein persönliches Video statt einer kurzen schriftlichen Mitteilung gewählt. Damit wollte sie vor allem den Fans gerecht werden, die das Paar während der gesamten Beziehung unterstützt hatten. Ihnen lag es ihr offenbar besonders am Herzen, die traurige Nachricht persönlich zu überbringen.

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Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip, Mai 2026

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Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip, Dezember 2025

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Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip, Februar 2026