20.000 Euro verloren: Betrüger gibt sich als Rapper Sido aus

Eine Frau aus Dresden, die bisher nicht in der Öffentlichkeit stand, wurde ungewollt ins Rampenlicht gezogen. Wie Bild jetzt berichtet, fiel die Dame auf Betrüger rein, die sich als den Rapper Sido (45) ausgegeben hatten. Tatsächlich steckte hinter dem Profil jedoch mindestens ein oder möglicherweise mehrere bislang unbekannte Betrüger. Über Monate hinweg gaukelten sie der Dresdnerin in den sozialen Medien eine Beziehung mit dem vermeintlichen Musiker vor. Was als Austausch von romantischen Nachrichten begann, verwandelte sich schnell in eine finanzielle Transaktion. Dabei gaukelten die Betrüger ihrem Opfer vor, eine gemeinsame Immobilie kaufen zu wollen, wofür die Frau insgesamt 43.000 Euro auf fremde Konten überwies. Ein Teil davon ging tatsächlich auf den Konten der Täter ein, ein zweiter Teil der Zahlung konnte noch rechtzeitig zurückgenommen werden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden deshalb auf 20.000 Euro.

Die Bank der Frau aus Dresden deckte den Betrug am Ende auf, denn das Geldinstitut war wegen der hohen Summen misstrauisch geworden. Als die Kundin nachfragte, weshalb das Geld nicht wie beauftragt überwiesen worden war, klärten Mitarbeiter sie über den mutmaßlichen Betrug auf. Anschließend wurde die Polizei eingeschaltet. Allerdings fehlt von den Betrügern aktuell jede Spur, obwohl Spezialisten eine Fahndung nach ihnen eingeleitet haben. Unter anderem sollen digitale Spuren und IP-Adressen dabei helfen, die Täter ausfindig zu machen. Ob die bereits überwiesene Summe noch zurückgeholt werden kann, ist derzeit nicht bekannt.

Der echte Sido hat mit diesem Fall nichts zu tun. Auch privat gab es bei ihm in den vergangenen Jahren einige Veränderungen. 2022 wurde seine Ehe mit Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) geschieden. Danach war der Rapper fast vier Jahre lang mit Georgina Stumpf zusammen. Inzwischen ist Sido nach eigenen Angaben erneut vergeben. Die neue Frau im Leben des Musikers soll erst 25 Jahre alt sein und auf den Namen Lilly hören.

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Imago Sido beim OMR Festival 2026 in den Messehallen Hamburg, Mai 2026

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ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024

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Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

Sollte der echte Sido aus eurer Sicht öffentlich vor den Betrügern warnen? Eine Warnung wäre sinnvoll – mit seiner Reichweite könnte er viele erreichen. Das sollten Plattformen und Behörden übernehmen – Sido ist dafür nicht verantwortlich. Ergebnis anzeigen