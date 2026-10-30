Umut Tekin spuckt Sam Dylan bei "#CoupleChallenge" an

In der siebten Folge von #CoupleChallenge ist der Streit zwischen Umut Tekin (29) und Lena Goldstein sowie Sam Dylan (35) und Rafi Rachek (36) völlig eskaliert. Rafi hatte dem Duo vorgeworfen, bei der Versorgung von Umuts Kind absichtlich eine Show abzuziehen. Daraufhin greift Umut Sam verbal an und spuckt ihm zweimal ins Gesicht. Danach spuckt er auch noch in Rafis Richtung. Der packt Sam und zieht ihn aus der aufgeheizten Situation. Giuliana Farfalla (30) bezieht in der Sendung klar Stellung: "Das geht wirklich gar nicht." Kurz darauf schreiten Produktionsmitarbeiter ein. Sie trennen sämtliche Teams voneinander und bringen Umut und Lena aus dem Camp. Für das Paar hat der Vorfall direkte Konsequenzen: Die beiden müssen die Show mit sofortiger Wirkung verlassen. Damit endet ihre Teilnahme unerwartet noch während der laufenden Auseinandersetzung.

Schon vor der Attacke war Umut gegenüber Sam sehr persönlich geworden. "Du wirst nie ein Kind haben. Ihr könnt niemals ein Kind großziehen, weil ihr so etwas nicht kennt. Du hast keine Vergangenheit, keine Kindheit, nix, du trägst nicht mal Liebe in dir", wettert er. Während Lena daraufhin weint, zeigt Umut zunächst keine Reue. "Ich würde ihm wieder ins Gesicht spucken, weil sein Gesicht angespuckt gehört", erklärt er in der Sendung. Sam und Rafi wollen das nicht auf sich sitzen lassen und machen im Interview deutlich: "Entweder gehen die oder wir." Beim Verlassen des Camps gerät Umut zudem mit Valencia Stöhr aneinander. Was genau er ihr an den Kopf wirft, bleibt allerdings unklar, denn die Beleidigung wird weggepiept. Der Sprecher begründet schließlich das Eingreifen: "Um eine weitere Eskalation zu verhindern, wurden alle Teams getrennt und vorerst aus dem Camp genommen. Solche Angriffe werden bei '#CoupleChallenge' nicht geduldet. Umut und Lena müssen das Camp daher umgehend verlassen."

Im Interview nach dem Vorfall schlägt Umut dann deutlich ruhigere Töne an und übernimmt die Verantwortung für sein Verhalten. "Ich bin dafür verantwortlich und komme dafür auch auf", stellt er bei "#CoupleChallenge" klar. Zu diesem Zeitpunkt steht die Entscheidung der Produktion bereits fest: Er und Lena dürfen nicht mehr in den Wettbewerb zurückkehren und reisen ab. Die übrigen Kandidaten bleiben währenddessen zunächst außerhalb des Camps. Erst nachdem Umut und Lena das Gelände verlassen haben, dürfen die anderen Paare wieder einziehen und den Wettkampf fortsetzen. Der plötzliche Rauswurf des Paares hat zudem direkte Auswirkungen auf den Wettbewerb: Durch das Aus wird ein Platz frei, den nun zwei bekannte Gesichter einnehmen. Jerry Menges (31) und Chris Kugathasan, die zuvor bereits ausgeschieden waren, bekommen eine zweite Chance. Die beiden waren zuvor bereits aus dem Format ausgeschieden. Nun dürfen Jerry und Chris ins Camp zurückkehren und wieder um den Sieg bei "#CoupleChallenge" kämpfen.

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Imago Umut Tekin beim BILD-Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 01.05.2026

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten

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RTLZWEI Lena Goldstein und Umut Tekin bei "#CoupleChallenge"