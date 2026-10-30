Romina Palm spricht von Abschied: Verlässt sie Zypern?

Für Romina Palm (27) stehen auf Zypern offenbar Veränderungen an. Am Morgen des 29. Oktobers meldet sich das Model in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und kündigt an, dass die letzten zwei Wochen auf der Mittelmeerinsel anbrechen. Insgesamt sieben Monate habe die kleine Familie dort verbracht. Allerdings wirft diese Aussage Fragen auf: Soweit bekannt, leben Romina, ihr Verlobter Christian Wolf (31) und ihre Tochter Hazel bereits seit rund einem Jahr auf Zypern. Was genau die Influencerin mit den sieben Monaten meint und ob tatsächlich ein Umzug bevorsteht, bleibt vorerst offen. Fest steht nur, dass Romina ihre Zeit auf der Insel offenbar bald hinter sich lassen könnte. Mit Blick auf den bevorstehenden Abschied schreibt sie außerdem: "Werde meine Krötenbande so vermissen!" Damit meint sie ihren Freundeskreis auf Zypern. Auch ihre Follower scheinen sich zu fragen, wie es für die Familie weitergeht. Unter der Story fragt eine Person: "Wohin geht ihr denn?" und fügt ein trauriges Emoji hinzu. Eine Antwort darauf gibt Romina bislang nicht.

In ihrer Story zeigt sich Romina gemeinsam mit Tochter Hazel, die sie auf dem Arm hält. Dazu schreibt sie: "Guten Morgen!! Bin gestern gut zu Hause angekommen. Jetzt brechen hier die letzten zwei Wochen Zypern an.. dann waren wir 7 Monate hier." Ergänzt wird die Nachricht unter anderem durch ein Haus-Emoji und ein bedrücktes Gesicht. Auch ihre Worte über die Krötenbande lassen vermuten, dass ihr der Gedanke an einen Abschied nahegeht. Ob sie damit tatsächlich das Ende ihres Aufenthalts auf Zypern meint oder ob hinter der Aussage etwas anderes steckt, bleibt allerdings unklar. Weitere Angaben zu möglichen Reise- oder Umzugsplänen macht die Social-Media-Bekanntheit in der Aufnahme nicht.

Auf Zypern lebt Romina gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian und Töchterchen Hazel in einer Villa. Ruhig ging es in dem Zuhause während der vergangenen Monate nicht immer zu: Zeitweise besuchten nur einige Gäste die Familie, zu anderen Gelegenheiten kamen zahlreiche Content Creator zusammen. In der Villa wurden dann gemeinsam Inhalte für die sozialen Medien produziert. An den Trubel hat sich die Influencerin längst gewöhnt, wie sie Anfang Oktober bei der About You Opera im Gespräch mit Promiflash deutlich machte. Wenn weniger Menschen da seien, fühle sich das für sie inzwischen sogar ungewohnt an. Umso größer dürfte nun die Umstellung sein, falls das Kapitel Zypern in zwei Wochen tatsächlich enden sollte. Bestätigt hat Romina das jedoch nicht.

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Imago Romina Palm bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel