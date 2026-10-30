So gehts "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marc nach Scheidung

Marc und Marco sind offiziell geschieden. Die beiden Kandidaten hatten sich im vergangenen Jahr bei der Sat.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Jetzt wurde ihre Ehe vor einem Hamburger Gericht rechtskräftig beendet. Für Marc war der Scheidungstermin allerdings nur noch eine Formalität. Nach dem Abschluss des Verfahrens zeigt sich der Dozent im Gespräch mit Promiflash sichtlich erleichtert. Er könne das gemeinsame Kapitel nun endgültig abschließen. "Mir geht es sehr gut, es ist nur noch eine förmliche Sache und es kann endlich ein Haken dahinter gemacht werden", erklärt die TV-Bekanntheit.

Von Wehmut scheint bei Marc demnach keine Spur zu sein. Stattdessen macht er deutlich, dass er nach der gerichtlichen Entscheidung nach vorn blicken kann. Mit dem ausgesprochenen Scheidungsbeschluss ist die Ehe, die einst vor laufenden Kameras begann, nun auch rechtlich Geschichte. Marc nahm als Beklagter persönlich an dem Termin vor dem Hamburger Gericht teil. Zu einer direkten Begegnung mit seinem Ex-Partner kam es dabei jedoch nicht. Marco und dessen Anwalt waren lediglich per Videocall zugeschaltet. Die früheren Eheleute mussten sich somit weder im Gerichtssaal gegenüberstehen noch persönlich miteinander sprechen. Auch abseits des Scheidungsverfahrens gibt es zwischen ihnen offenbar keinen Austausch mehr. Gegenüber Promiflash stellt Marc unmissverständlich klar: "Mit Marco habe ich keinen Kontakt."

Der fehlende Kontakt änderte jedoch nichts daran, dass das Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnte. Während Marc vor Ort erschien, verfolgte Marco den Termin aus der Ferne. Laut Marc herrschte zwischen den beiden Männern bereits zuvor Funkstille. Der Gerichtstermin diente damit nur noch dazu, das Ende ihrer Ehe auch offiziell zu besiegeln. Den Antrag auf Scheidung hatte Marco gestellt. Das anschließende Verfahren wurde in Hamburg geführt, wo Marc zum angesetzten Termin persönlich erschien. Marco bestätigte während der Videoschalte zunächst seine Personalien. Danach stellte das Gericht fest, dass die Ehe gescheitert ist, und sprach die Scheidung aus. Ein persönliches Aufeinandertreffen der beiden Männer war dafür nicht erforderlich. Ebenso wenig mussten Marc und Marco noch einmal direkt miteinander sprechen. Damit fand ihre gemeinsame Geschichte ohne ein weiteres persönliches Gespräch ihren rechtlichen Abschluss.

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