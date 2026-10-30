Darum urlaubt Sarah Engels ohne ihren Sohn Alessio Lombardi

Sarah Engels (34) genießt derzeit eine Auszeit an einem Traumort – allerdings ohne ihren Sohn Alessio Lombardi (11). Dass der Junge fehlte, sorgte bei vielen Fans für Fragen. In einer Fragerunde auf Instagram wollten sie wissen, warum er nicht dabei war. Die Sängerin nahm dazu offen Stellung und erklärte die Hintergründe: "So wunderschön dieser Ort auch ist... manchmal wünschte ich, ich könnte all diese Momente immer mit meinen beiden Kindern gemeinsam erleben. Denn egal, wie schön die Welt auch sein mag, am allerschönsten ist sie für mich, wenn wir alle zusammen sind... Und ich glaube, jede Mama, die ihr Kind regelmäßig loslassen muss, weiß, wie sehr einem das manchmal das Herz bricht. Aber zum Leben gehört manchmal eben auch das Loslassen. Zu akzeptieren, dass wir nicht jeden Moment mit unseren Kindern teilen können. Dass es auch Zeiten gibt, die für die gemeinsame Zeit mit dem anderen Elternteil bestimmt sind. Selbst dann, wenn wir sie am liebsten jede Sekunde bei uns hätten."

Anstatt in der Vergangenheit zu verharren, konzentriert sich die Musikerin lieber auf das, was vor ihr liegt: "Aber umso mehr freue ich mich auf den nächsten gemeinsamen Trip, der wieder uns gehört." Zu ihren Worten teilte Sarah stimmungsvolle Urlaubsaufnahmen. Darauf ist zu sehen, wie sie in einem blau-türkisfarbenen Outfit auf einem weißen Pferd am Strand sitzt.

Auch beim Blick auf die Zukunft ihrer Kinder hatte Sarah zuletzt übers Loslassen gesprochen. Im Bild-Podcast "May Way" hatte sie verraten, dass sie sich für Alessio und ihre Tochter Solea ein Leben abseits des Rampenlichts wünschte. "Um ehrlich zu sein, würde ich mir schon wünschen, dass es nicht unbedingt auf die Bühne geht, dass es nicht unbedingt in die Öffentlichkeit geht", hatte die Sängerin erklärt. Die Schattenseiten des Showbusiness kannte sie schließlich aus eigener Erfahrung.

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala zugunsten der Aidshilfe Köln im Musical Dome

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Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und Sarah Engels, Juni 2024

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Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024

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