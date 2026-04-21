Zweiter Nachwuchs: Elsa Hosk zeigt stolz ihren Babybauch

Elsa Hosk (37) erwartet ihr zweites Kind – und zeigt ihren veränderten Körper mit Stolz. Das schwedische Model wurde bei einem Familienausflug in Los Angeles abgelichtet, wo sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Daly und ihrer fünfjährigen Tochter Tuulikki unterwegs war. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Elsa trägt darauf ein blaues Hemd und eine passende lockere Stoffhose. Die unteren Hemdknöpfe ließ sie offen, sodass ihr Babybauch deutlich zu sehen war. Dazu trägt sie Sandaletten, eine blaue Baseball-Cap und hat einen To-go-Becher in der Hand. Tom schiebt Tuulikki im Kinderwagen hinterher.

Zuvor hatte Elsa die Baby-News bereits auf Instagram mit ihren Fans geteilt – und dabei für eine echte Überraschung gesorgt. In dem Post zeigte sich der Victoria's-Secret-Engel zum ersten Mal mit gewölbtem Bauch an der Seite seiner Tochter und schrieb dazu: "Ich hab' seit den letzten sechs Monaten ein kleines Kerlchen am Wachsen!" Ein weiteres Bild kommentierte sie schlicht mit "Surprise". Zahlreiche Glückwünsche folgten prompt. Kollegin Ashley Graham (38) schrieb begeistert: "Ich freue mich so sehr für euch alle! Wunderbare Neuigkeiten!" Auch Model Vita Sidorkina-Morabito meldete sich mit herzlichen Glückwünschen. Fans überhäuften Elsa ebenfalls mit Kommentaren wie "So glücklich für dich" und "Glückwunsch, Mama!"

Elsas zweite Schwangerschaft folgt auf eine weitere freudige Nachricht aus dem vergangenen Jahr: Vor rund sieben Monaten gab die Blondine bekannt, dass Tom ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte – und zwar in einer traumhaften Umgebung. "Ich habe in einem schwedischen Wildblumengarten Ja gesagt, in unserer neuen Wohnung in der Stadt, in der wir uns vor 10 Jahren kennengelernt haben – du und ich, Baby", schrieb sie damals auf Instagram. Dabei präsentierte sie einen ovalen Diamantring aus dem Hause Tiffany, während Tom auf einem Foto vor ihr auf dem Knie zu sehen war, umgeben von flackernden Kerzen.

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Getty Images Elsa Hosk bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

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Getty Images Elsa Hosk bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles