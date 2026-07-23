Flora Blue: Elsa Hosk und Tom Daly begrüßen ihr zweites Kind

Zuckersüße Neuigkeiten von Elsa Hosk (37) und ihrem Verlobten Tom Daly: Das schwedische Topmodel hat sein zweites Kind zur Welt gebracht. Die kleine Tochter trägt den zauberhaften Namen Flora Blue. Elsa teilte die Neuigkeit auf Instagram mit ihren Followern und schrieb dazu: "Unser Blumenfee-Mädchen, Flora Blue. Sie ist endlich da, geboren im Garten, unter dem Mond, den Sternen und unserem magischen, blühenden Baum." Neben der kleinen Flora ist das Paar bereits Eltern der fünfjährigen Tuulikki.

In ihren Storys veröffentlichte Elsa außerdem ein schwarz-weißes Bild, das Tuulikki, Tom und Flora beim Kuscheln im Bett zeigt – dazu schrieb sie: "Das sind die Morgen, die mir Tränen in die Augen treiben." In weiteren Beiträgen zeigte das Model sich mit dem Neugeborenen auf dem Arm und gab ihren Fans auch einen offenen Einblick in ihre Situation nach der Geburt. Mit sichtbar geschwollenem Bauch und in einem Schutzslip posierte sie und schrieb: "Der weibliche Körper: Erschaffung, Stärke, Sanftheit, Intuition und Widerstandskraft." Zahlreiche Kolleginnen wie Karlie Kloss (33), Jasmine Tookes (35) und Sara Sampaio (35) gratulierten ihr in den Kommentaren.

Vor rund vier Monaten hatte Elsa die Schwangerschaft mit einer Bilderreihe auf Instagram verkündet. Dazu schrieb sie: "Seit sechs Monaten wächst ein kleines Nugget in mir!" Die Fotos, mal kunstvoll inszeniert, mal sehr intim, sorgten sofort für Aufsehen. Für die Aufnahmen stand Fotografin Yulia Gorbachenko hinter der Kamera. Elsa bedankte sich bei ihr mit den Worten: "Danke für den lustigsten Tag beim Spielen und Festhalten dieses wachsenden Körpers."

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Getty Images Elsa Hosk bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihr Baby, Juli 2026

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosks Tochter, Juli 2026