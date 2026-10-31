Melina Hoch teilt niedliches Halloweenfoto mit ihrem Baby

Melina Hoch (30) hat ihren Fans an Halloween einen zuckersüßen Anblick beschert. Der Realitystar teilte auf Instagram ein neues Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn zu sehen ist. Der kleine Kerl ist in einen schwarzen Strampler gekleidet, der mit einem Skelett bedruckt ist. Sie hält ihren Kleinen stolz in ihren Armen und grinst überglücklich in die Kamera. Das Gesicht ihres Sohnes ist mit einem Bärensticker überdeckt, um seine Identität zu schützen. Zu dem Schnappschuss schreibt sie: "Das ist mein neues Lieblingsfoto von uns, er lacht so süß und sieht in seinem Kostüm so süß aus."

Melinas Sohn kam im Januar dieses Jahres zur Welt. Seitdem geben Melina und der Vater ihres Sohnes, Max Bornmann, immer wieder Einblicke in ihr Leben als Eltern. Erst vor Kurzem teilte Max ein paar ehrliche Worte über das Vatersein. In seiner Instagram-Story wurde er gefragt, was ihn an seinem neuen Leben am meisten forderte. "Die Angst, nicht zu wissen, ob ich alles richtig mache", lautete seine Antwort damals. Dennoch schwärmt er auch regelmäßig von seinem Sohn und den vielen Kuscheleinheiten, dem Lachen des Kleinen und dem täglichen Aufwachen an seiner Seite.

Obwohl die Geburt des kleinen Jungen so viel Freude in das Leben von Melina und Max gebracht hat, hat sie die Beziehung der beiden Reality-Stars auch verändert. Anfang September erzählte Max auf Instagram, dass es zwischen ihm und seiner Partnerin nun häufiger krachen würde. "Dafür sind die Streitereien intensiver geworden. Beziehung ist und bleibt einfach etwas, an dem man immer arbeiten muss", meinte er damals ganz offen.

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch teilt süßes Halloweenfoto mit Baby, Halloween 2026

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Instagram / max_bornmann Melina Hoch und Max Bornmann mit ihrem Baby, Mai 2026

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