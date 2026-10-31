Nach Festnahme bricht Selma Blair unter Tränen ihr Schweigen

Vor etwa drei Wochen wurde Selma Blair (54) in New York festgenommen. Seitdem schwieg sie zu dem Vorfall, doch jetzt meldet sie sich endlich via Instagram direkt bei ihren Fans. In einem Video erzählt sie von den Ereignissen, die sich Anfang Oktober auf einem Flughafen abgespielt hatten. Sichtlich bewegt und mit Tränen in den Augen erklärt sie, ihre Anwälte hätten ihr wegen des laufenden Verfahrens bisher geraten, nichts zu dem Tag zu sagen. Für ihr langes Schweigen bittet sie ihre Follower um Verzeihung. Ihre Haltung macht sie trotzdem deutlich: "Was ich aber sagen kann, ist sehr einfach und die wahrste Sache, die ich über mich weiß – dass ich an keinem einzigen Tag in meinem Leben die Absicht hatte, jemanden zu verletzen oder jemandem Angst zu machen."

Dann richtet sie auch die Worte an die Betroffenen, die mit ihr im Flieger saßen. "Und so tut es mir sehr leid für die Menschen, die ich enttäuscht, verletzt, verängstigt oder beunruhigt habe", sagt sie. Außerdem bedankt sie sich für die vielen unterstützenden Nachrichten. Diese hätten ihr und ihrem Sohn, ihrem "Ein und Alles", sehr viel bedeutet. Der Vorfall verlief wie folgt: Selma soll sich an Bord gegenüber der Crew auffällig verhalten und Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung nahm die Polizei sie fest und brachte sie zur Untersuchung ins Jamaica Hospital Medical Centre. Laut Anklage soll sie dort einer Polizistin mehrmals gegen das Gesicht, den Hals und die Brust getreten haben, als man sie auf einer Trage fixierte. Selma plädierte vor Gericht auf "nicht schuldig".

Ihr Anwalt Shawn Barnes betonte laut New York Daily News und New York Post, sie habe nicht absichtlich gehandelt. Selma habe mehrere Dosen eines starken Medikaments gegen schwere neurologische Symptome ausgelassen, sei bei hoher Arbeitsbelastung geflogen und habe sich den Kopf gestoßen. Zusammen mit der Flughöhe habe das zu "einem Zustand schwerer Verwirrung und Orientierungslosigkeit" geführt. Im Jahr 2018 hatte die Darstellerin öffentlich gemacht, dass sie an multipler Sklerose erkrankt ist. Dabei handelt es sich um eine Krankheit des Nervensystems, bei der Entzündungen in Gehirn und Rückenmark auftreten können.

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Getty Images Selma Blair bei Varietys Power of Women 2026 im Beverly Hills Hotel

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Imago Selma Blair vor dem Queens Criminal Court in New York am 12. Oktober 2026

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026