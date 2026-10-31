Deep-Purple-Sänger Ian Gillan wurde ins Krankenhaus gebracht

Ian Gillan (81) sorgt in der Fanbase seiner Band Deep Purple aktuell für große Sorge: Der Musiker musste nach einem medizinischen Notfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Band auf Instagram mit, ließ dabei aber offen, um welche Art von Notfall es sich handelte. Auch zur Diagnose und zum aktuellen Gesundheitszustand des Sängers, der im August seinen 81. Geburtstag gefeiert hat, gibt es bislang keine weiteren Informationen. Fest steht jedoch: Der Krankenhausaufenthalt hat direkte Folgen für die "SPLAT! World Tour" der Band. Die beiden unmittelbar anstehenden Konzerte in Leipzig und Hamburg können nicht wie geplant stattfinden.

Für die Fans kommt die Absage äußerst kurzfristig. Erst wenige Tage zuvor hatte Ian noch gemeinsam mit seinen Bandkollegen im Rahmen der Tour in Skandinavien auf der Bühne gestanden. Weiter schreiben die Musiker: "Wir verstehen, dass diese Ankündigung sehr kurzfristig kommt, und teilen die Enttäuschung all unserer wunderbaren Fans darüber, dass wir nicht in Leipzig und Hamburg auftreten können." Ganz verzichten müssen die Konzertbesucher aber womöglich nicht: Deep Purple und ihr Team suchen bereits nach passenden Ersatzterminen. Ob dies heißt, dass es dem Musiker schon bald wieder besser gehen wird, ist nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gesundheit des Sängers für Schlagzeilen sorgt. Bereits 2025 hatte Ian öffentlich gemacht, dass er nur noch über etwa 30 Prozent seiner Sehkraft verfüge – und dass sich daran auch nichts mehr ändern werde. Aus diesem Grund hatte er bereits im vergangenen Jahr daran gedacht, bald in Rente zu gehen. Im Juni 2026 stellte der Musiker allerdings klar, dass ihn sein schwindendes Augenlicht nicht vom Singen abhalte. Erst wenn ihm die nötige Kraft fehle oder weitere Auftritte für ihn unangenehm würden, wolle er aufhören.

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Getty Images Ian Gillan bei einem Deep-Purple-Konzert in Rio De Janeiro im September 2024

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Getty Images Deep Purple beim Beautiful Festival Smukfest in Dänemark, August 2024

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Getty Images Ian Gillan von Deep Purple bei einem Auftritt in Las Vegas, August 2014

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