Hugh Hefners Witwe rechnet mit Gästen der Playboy-Villa ab

Crystal Harris (40) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit in der Playboy-Villa zurück. In einem aktuellen Interview mit Page Six erinnerte sich die Witwe von Hugh Hefner (†91) nun an zahlreiche Stars, denen sie während ihrer Jahre an der Seite des Playboy-Gründers begegnete. Während ihr Begegnungen mit George Lopez sowie Mark Hamill (75) und dessen Ehefrau Marilou York positiv in Erinnerung geblieben sind, fällt ihr Urteil über andere prominente Gäste alles andere als schmeichelhaft aus. "Es kamen wirklich entsetzliche, schreckliche Männer in die Villa. Es war hart", erzählte Crystal dem Portal. Nach ihrer Einschätzung umgab sich Hugh häufig mit "gleichgesinnten Männern", die seine Einstellung teilten.

Wie Crystal laut US Weekly berichtet, moderierte Bill Cosby (89) viele Jahre lang das Playboy Jazz Festival. Die dort üblichen Gruppenfotos seien für sie alles andere als angenehm gewesen: "Normalerweise mussten wir das Foto mit Bill Cosby machen, und es war unangenehm, und er war immer widerlich." Auch für Jack Nicholson (89) findet Crystal nur wenig schmeichelhafte Worte. Vor der Villa hätten stets Frauen auf den Schauspieler gewartet. "Er konnte vorfahren, dort waren Frauen, dort war Essen, und er nahm sich einfach, was er brauchte, und fuhr wieder", beschrieb sie. Crystal bezeichnet das Anwesen deshalb sogar spöttisch als "Jack-Nicholson-Drive-In". Zuvor hatte sie auch Jon Lovitz als einen der "größten Perverslinge" und als "Nummer-eins-Kunden" der Villa bezeichnet.

Crystal heiratete Hugh an Silvester 2012 in der Playboy-Villa. Trotz eines Altersunterschieds von 60 Jahren blieb sie bis zu seinem Tod im September 2017 seine Ehefrau. Danach distanzierte sie sich zunehmend öffentlich vom Playboy-Lebensstil und beschrieb ihre Ehe als sexuell, emotional, finanziell und körperlich missbräuchlich. Gegenüber Page Six erklärte sie jetzt, sie wolle gegen "toxische Männlichkeit und das Patriarchat" kämpfen. Bereits in ihrer Autobiografie hatte sie das Leben in der Villa als bedrückend und kontrolliert geschildert. Auch die früheren Bewohnerinnen Holly Madison (46) und Bridget Marquardt (53) berichteten von schockierenden Zuständen und beschrieben die Villa als eine Art Messiehaushalt.

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Charley Gallay / Getty Crystal Harris und Hugh Hefner beim "Playmate of the Year"-Lunch in Holmby Hills

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Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris

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Getty Images Crystal Hefner, Model