Matthew Perry nahm Suchtkranken bei sich zu Hause auf

Matthew Perry (†54) bot einem suchtkranken Mann einst eine Unterkunft und wichtige Unterstützung. Tim Harrington befand sich wegen seiner damaligen Wohnsituation kurz vor einem Rückfall und stand kurz davor, in sein Auto zu ziehen. Der Schauspieler zögerte damals jedoch nicht lange und ließ den Fremden bei sich einziehen. Von da an halfen sich die beiden gegenseitig dabei, abstinent zu bleiben, und besuchten zusammen mehrere Treffen für Suchtkranke. Tim erzählt diese bislang nicht öffentlich bekannte Geschichte in der dreiteiligen Dokumentation "The One About Matthew Perry". Darin macht er deutlich, welche Bedeutung die selbstlose Geste des TV-Stars für ihn hatte: Matthews Hilfe habe ihm das Leben gerettet.

Auch Filmemacherin Mary Robertson schilderte bei "Today With Jenna and Sheinelle" die Situation und erklärte, Matthew habe Tim praktisch aus seinem Auto geholt und ihn nicht nur in sein komfortables Haus, sondern auch in sein Leben aufgenommen. Die beiden gingen nicht nur gemeinsam zu Treffen für Suchtkranke, Tim begleitete den Schauspieler auch zu Filmpremieren. Ihre enge Verbindung bestand bis zu Matthews Tod im Oktober 2023: Tim meldete sich demnach jedes Jahr am Geburtstag des Friends-Stars bei ihm. Für Mary zeigt diese Geschichte, wie stark sich Matthew trotz seines eigenen Kampfes für andere Betroffene engagierte: "Ein großer Teil von Matthews Vermächtnis betrifft die Zahl der Menschen, deren Leben er beeinflusst und gerettet hat, und wir erzählen die Geschichte von Tim Harrington, die er zuvor noch nie geteilt hat."

Matthew selbst kämpfte über viele Jahre hinweg mit seiner Abhängigkeit. In der Dokumentation sprach auch seine jüngere Schwester Mia Perry Bowick über seinen Ketaminkonsum. Sie schilderte, was ihren Bruder immer wieder zu dem Narkosemittel hingezogen hatte: "Er hatte das Gefühl, auf Ketamin eine spirituelle Erfahrung gemacht zu haben, er hatte gesehen, dass wir mehrere Leben haben, er hatte das Gefühl, auf Ketamin Gott gesehen zu haben – das hat ihn immer wieder dazu hingezogen." Zunächst hatte Matthew das Mittel unter ärztlicher Aufsicht gegen seine Depressionen erhalten. Mia war wegen seiner Suchtgeschichte anfangs skeptisch gewesen, hatte ihn in dieser Zeit aber auch als präsent und glücklich erlebt. Später hatte sich der Konsum massiv gesteigert. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte Matthew kurz vor seinem Tod täglich sechs bis acht Ketaminspritzen erhalten.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler