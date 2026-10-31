Nach Krebserkrankung genießt Thomas Gottschalk sein Leben

Thomas Gottschalk (76) kann nach Monaten voller Behandlungen erleichtert nach vorn schauen. Im Anschluss an zwei Operationen und zahlreiche Bestrahlungen wurde der Moderator mit einer PET-Untersuchung gründlich kontrolliert. Dabei fanden die Ärzte keine Anzeichen mehr für seine Krebserkrankung. Der 76-Jährige gilt deshalb derzeit als krebsfrei. Seine Ehefrau Karina teilte das positive Gesundheitsupdate nun im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung und machte deutlich, wie groß die Erleichterung bei dem Paar ist. "Wir sind so glücklich! Niemand muss sich im Moment Sorgen machen", betonte sie gegenüber der Zeitung. Nach den kräftezehrenden Monaten möchte das Ehepaar die gemeinsame Zeit nun ganz bewusst genießen. Thomas und Karina sind viel unterwegs, gehen auf Reisen und verbringen Zeit mit ihren Freunden. Außerdem folgen sie wieder gern Einladungen zu Veranstaltungen. Auch ihren ganz normalen Alltag zu zweit kosten die beiden inzwischen besonders intensiv aus.

Bei Thomas war im Sommer 2025 ein epithelioides Angiosarkom im Bereich des Harnleiters entdeckt worden. Dabei handelt es sich um eine seltene und aggressive Krebsart, die von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Für den früheren Wetten, dass..?-Moderator begann daraufhin eine kräftezehrende Behandlung. Thomas musste sich insgesamt zwei Operationen unterziehen. Bei den Eingriffen entfernten die Ärzte auch Teile seines Harnleiters und seiner Blase. Damit ist die Therapie aber noch nicht ganz abgeschlossen: In Berlin bekommt Thomas zusätzlich zwölf Impfungen gegen diese Krebsart. Diese werden ihm jeweils im Abstand von zwei Wochen verabreicht. Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Behandlung zeigt sich Karina gegenüber der Münchner Abendzeitung sehr erleichtert: "Wir haben großes Glück gehabt", betonte sie im Interview.

Die schwere Erkrankung hat auch den Blick von Thomas und Karina auf ihre gemeinsame Zeit verändert. "Wir leben jeden Tag in der Intensität, als wäre es der letzte", beschrieb Karina ihre heutige Haltung gegenüber der Münchner Abendzeitung. Neben Reisen, Verabredungen und Treffen mit Freunden freut sich das Ehepaar auch wieder mehr über die Zeit im eigenen Zuhause. In Gräfelfing hatten die beiden zuletzt Renovierungs- und Umbauarbeiten durchführen lassen. Inzwischen sind die Arbeiten fast vollständig beendet. Karina kann das Ende der Baustelle kaum noch erwarten. "Dann ist alles picobello", freute sie sich gegenüber dem Blatt auf den Moment, in dem die letzten Handwerker das Haus verlassen.

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Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

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Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München

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RTL / Julia Feldhagen Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025