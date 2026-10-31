Partnerlook: Das ist Rebecca und Massimos Halloweenkostüm

Rebecca Mir (34) und Massimo Sinató (45) tauchen an Halloween in die "Matrix" ein! Wie die beiden auf Instagram teilen, haben sie sich in diesem Jahr für ein extra cooles Kostüm entschieden – Neo und Trinity aus dem Kultfilm "Matrix". Passend zu den Figuren aus dem Streifen erscheinen Rebecca und Massimo komplett in Schwarz. Auch die dunklen Sonnenbrillen, die zum unverwechselbaren Look der Filmcharaktere gehören, dürfen dabei nicht fehlen. Damit gehen die beiden einen anderen Weg als die Gastgeberin des Abends: Heidi macht um ihre Verkleidung traditionell ein großes Geheimnis und lüftet es erst bei ihrem großen Auftritt.

Um ihre Kostüme perfekt in Szene zu setzen, posieren sie vor den Hintergründen des Films und lassen einige Fotos von einer künstlichen Intelligenz generieren. Ein Video auf Instagram zeigt die beiden nebeneinander über einen Parkplatz laufen – in Zeitlupe und perfekt inszeniert. So konnten die Fans schon vorab einen Blick darauf werfen, wie das Paar auf der Party in Manhattan auftreten wird. Für die beiden ist es dabei nicht das erste Mal, dass ein bekannter Film als Vorlage für ihre gemeinsamen Halloweenkostüme dient. Schon in der Vergangenheit holten sich Rebecca und Massimo ihre Inspiration für die Gruselnacht bei berühmten Vorbildern von der Kinoleinwand. Im vergangenen Jahr tauchten sie als Morticia und Gomez Addams auf.

Heidi Klums Party an Halloween findet seit etwa zwei Jahrzehnten statt. Jedes Jahr kommen Promis und Partymäuse zusammen – Heidis Auftritt bildet das große Finale. Ihre Kostüme werden von Jahr zu Jahr extravaganter und auffälliger: Im vergangenen Jahr erschien sie in einem Ganzkörperkostüm, das sie in eine riesige Schlange mit einem Medusakopf verwandelte! In anderen Jahren erschien sie als Pfau, dessen Federrad aus Zirkusdarstellern bestand, und einmal als gigantischer Regenwurm.

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Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022

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Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei Heidi Klums Halloween-Party 2025 in New York

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Getty Images Heidi Klum als Medusa bei ihrer Halloween-Party 2025