Vor Halloweenparty zeigt Heidi Klum stolz ihre Kinder

Nur wenige Tage vor ihrer Halloweensause hat sich Heidi Klum (53) von ihrer familiären Seite gezeigt. Zum dritten Geburtstag von Crazy Pizza in New York City erschien sie am Donnerstagabend mit gleich drei ihrer vier Kinder: Tochter Leni Klum (22) sowie den Söhnen Henry Samuel (21) und Johan Samuel (19). Auf den Fotos der Feier legte Heidi die Arme um ihren Nachwuchs und ließ sich zwischen ihren Jungs ablichten. Dass Johan ebenfalls vor die Kameras trat, ist eine Ausnahme. Normalerweise hält er sich nämlich eher im Hintergrund. Die jüngste Tochter, Lou Samuel (17), war an dem Abend nicht dabei.

Fotografen und Blitzlichtgewitter sind für Leni und Henry längst Alltag, denn beide arbeiten selbst als Models und treten damit beruflich in die Fußstapfen ihrer Mutter. Leni sicherte sich schon mehrere große Werbekampagnen, zierte das Cover von Harper's Bazaar Germany und modelte gemeinsam mit Heidi in Unterwäsche für Intimissimi. Henry gab im Januar 2025 mit 19 Jahren sein Debüt auf dem Laufsteg: Bei der Pariser Fashion Week präsentierte er Mode von Lena Erziak. Johan schlägt dagegen einen ganz anderen Weg ein. Er hat die Highschool abgeschlossen und studiert inzwischen an einem College. Sein Privatleben hält er, genau wie Lou, weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Unter den Gästen der Feier waren neben dem Klumclan auch Sofia Vergara (54), Lindsey Vonn (42), Kyle MacLachlan (67) und Christian Siriano (40).

Henry, Johan und Lou stammen aus Heidis Ehe mit dem Sänger Seal (63), und Leni adoptierte er 2009, als sie fünf Jahre alt war. Zusammen zog das Paar die Kinder groß, bis es 2012 die Trennung verkündete und die Scheidung einreichte. Zu ihrer großen Halloweenparty erschien Heidi bereits in aufwendigen Verkleidungen, etwa als Medusa aus "Kampf der Titanen", als "E.T.", als Pfau, als Alien oder als Prinzessin Fiona aus "Shrek". 2022 trat sie als Wurm auf und war kaum zu erkennen. Auf Instagram veröffentlichte Heidi vor ein paar Tagen eine Nahaufnahme einer Prothese. In welchem Look sie in diesem Jahr auftauchen wird, bleibt noch offen.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit drei ihrer Kinder

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Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024