Khloé Kardashian will keinen Mann mit "Mikropen*s"

Aus einer Therapiehausaufgabe wird bei Khloé Kardashian ein ziemlich deutlicher Anforderungskatalog. Ihr Therapeut hatte sie beauftragt, aufzuschreiben, was sie sich von einem Partner wünscht. In der aktuellen Folge von "The Kardashians" setzte sie sich dafür mit Schwester Kim Kardashian (46) zusammen. Die Liste fällt erstaunlich konkret aus: Der Mann soll beruflich erfolgreich sein und gute Zähne haben. Außerdem: "Er darf keinen Mikropenis haben", so Khloé laut US Magazine. Neu ist das Thema für sie nicht. Schon 2024 hatte sie sich in der Show mit Kylie Jenner (29) über Mikropenisse unterhalten und die Vorstellung scherzhaft als faszinierend bezeichnet. Finanziell soll ihr Partner außerdem auf eigenen Beinen stehen. "Ich bin keine Sugarmama", stellte die zweifache Mutter unmissverständlich klar. Wer auf ein bequemes Leben auf ihre Kosten spekuliert, ist bei ihr an der falschen Adresse.

Auch beim Thema Schönheit zieht Khloé eine klare Linie. Ihr Partner soll Beautyeingriffe entweder gutheißen oder zumindest den Mund halten, wenn es um ihre eigenen geht. Kim fasste das vor laufender Kamera knapp zusammen: "Muss mit Schönheitsoperationen einverstanden sein." Khloé antwortete lediglich: "Klar." Die Liste besteht aber nicht nur aus Äußerlichkeiten. Der Mann soll sie unterstützen und familienorientiert sein. Untreue und Lügen sind für sie Ausschlusskriterien. Solche Wunschlisten haben bei den Kardashians offenbar Tradition. Kim führte nach eigener Aussage eine "Manifestliste", die sie laufend erweiterte, erklärte sie 2023 bei "The Kardashians". Auf ihr soll unter anderem gestanden haben, dass ihr Traummann sie beruhigen und zugleich wild machen soll. Aktuell ist sie mit Rennfahrer Lewis Hamilton zusammen.

Khloé hingegen ist Single. Mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (35) teilt sie sich die Kinder True und Tatum. Dass sie ihre Ansprüche jetzt so genau festhält, hat eine Vorgeschichte. In der Show erzählte sie, seit etwa vier Jahren keinen Sex mehr gehabt zu haben. Hairstylist Chris Appleton (43) reagiere darauf regelmäßig fassungslos, sagte sie. Auf die Idee von Kris Jenner (70), er solle die Flaute selbst beenden, ging er in der Folge scherzhaft ein. Khloé lehnte dankend ab. Auch ein Rückgriff auf Verflossene kommt für sie nicht infrage. Ihre "Recycleliste" sei "total unterirdisch", sagte sie laut Showbiz Cheat Sheet. Die Hoffnung auf Liebe hat sie dennoch nicht aufgegeben. Schon 2024 kündigte sie an: "Eines Tages werde ich wieder verheiratet sein."

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, August 2026

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Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian, Juli 2026

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian, Unternehmerinnen