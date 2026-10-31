Taylor Swift & Travis Kelce helfen 2,4 Millionen New Yorkern

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) haben im Juli offenbar eine gewaltige Spendensumme für den guten Zweck bereitgestellt. Insgesamt sollen die Sängerin und der NFL-Star rund 23,3 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen in den USA vergeben haben. Eine Million US-Dollar davon erhielt City Harvest in New York. Wie die Hilfsorganisation mitteilte, soll die Unterstützung dazu beitragen, während des Sommers Lebensmittel für mehr als 2,4 Millionen New Yorker bereitzustellen. Das Geld kommt zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt: Die Besuche in den Suppenküchen und Lebensmittelausgaben der Metropole haben beinahe ein Rekordniveau erreicht. Doch nicht nur der Big Apple profitiert von der Großzügigkeit des Paares: Auch Einrichtungen in Rhode Island, Los Angeles und Kansas City erhalten Geld. Hinzu kommen landesweite Programme, die sich für Kinder und Tiere einsetzen. Insgesamt fließen die Spenden unter anderem in Hungerhilfe, Kinderkliniken, Bildung und Tierschutz.

City-Harvest-Geschäftsführerin Jilly Stephens macht in einem Statement der Organisation deutlich, wie dringend das Geld gebraucht wird: "Wir sind Taylor Swift und Travis Kelce für ihre großzügige Spende von einer Million US-Dollar an City Harvest unglaublich dankbar. Diese Spende ist ein Liebesbrief an New York und ein starkes Bekenntnis zu unseren Bemühungen, dafür zu sorgen, dass kein New Yorker hungern muss." Die Hilfe komme zu einer entscheidenden Zeit, da wegen gekürzter Bundesmittel mit noch mehr Besuchen in den Ausgabestellen gerechnet werde. Je eine weitere Million US-Dollar ging an die Rhode Island Community Food Bank und die Los Angeles Regional Food Bank. In Los Angeles sollen damit rund vier Millionen Mahlzeiten finanziert werden. Die Organisation Harvesters in Kansas City geht davon aus, dank der Zuwendung etwa zwei Millionen Mahlzeiten ausgeben zu können.

Mit ihrer gemeinsamen Hilfsaktion verbinden Taylor und Travis ihre ganz unterschiedlichen öffentlichen Welten: Sie ist international als Sängerin bekannt, er als Spieler in der NFL. Für die Empfänger kamen die Zuwendungen offenbar völlig unerwartet. "Als wir den Anruf bekamen, konnten es einige unserer Mitarbeiter zunächst nicht glauben, und wir waren sprachlos", schilderte Melissa Cherney von der Rhode Island Community Food Bank gegenüber dem Magazin People. Die Liste der bedachten Einrichtungen zeigt, wie breit das Paar seine Unterstützung aufgestellt hat. Ein Teil der Summe kommt ebenso kranken Kindern und ihren Familien zugute. Darüber hinaus fördern die beiden den kostenlosen Zugang zu Büchern für Kinder, musikalische Bildungsangebote und den Schutz von Tieren. Damit profitieren sowohl regionale Anlaufstellen in mehreren Großstädten als auch Programme, die in den gesamten USA tätig sind.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025