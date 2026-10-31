"Kann nicht mehr": Edda Pilz klagt über Augenentzündung

Edda Pilz (25) geht es derzeit alles andere als gut. Der Realitystar meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern – und zwar mit stark geröteten und geschwollenen Augen. Die Influencerin sitzt mit ihrem Hund auf dem Sofa und wirkt sichtlich mitgenommen und erschöpft. In eingeblendeten Nahaufnahmen zeigt sie ihrer Community, wie sehr ihre Augen in Mitleidenschaft gezogen sind. Ihre Hoffnung, dass sich das Problem von allein erledigt, hat sich nicht erfüllt. "Ich habe die schlimmste Augenentzündung meines Lebens. Ich dachte, es geht weg. Es ist schlimmer geworden", klagt Edda. Ihre Augen würden schmerzen, pausenlos tränen und seien nach dem Aufwachen deutlich angeschwollen. Einen Verdacht hat sie auch schon: Sie geht von einer viralen Bindehautentzündung aus. Noch am selben Tag will sie sich deshalb ärztliche Hilfe holen.

Nach dem Aufstehen machte sich Edda nach eigener Aussage direkt auf den Weg zu ihrer Augenärztin. Dort habe sie die Medizinerin allerdings nicht angetroffen. Zum Glück habe sie kurzfristig einen Termin in einer anderen Augenarztpraxis bekommen, wo sie sich nun untersuchen lassen möchte. Von dem Besuch verspricht sie sich vor allem eines: Linderung. "Und ich hoffe einfach, dass ich irgendwas kriege, was dagegen hilft, weil es safe eine virale Bindehautentzündung ist. Ich habe mir da irgendwas reingerieben", erklärt sie in ihrer Story. Wie sehr die Beschwerden an ihren Nerven zehren, macht Edda ebenfalls deutlich. Schon seit einer Woche plagen sie die Probleme mit ihren Augen. "Ich kann nicht mehr, Leute, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich seit einer Woche einfach nur so schlimm, weil es einfach nicht weggeht", gesteht die Influencerin verzweifelt.

Die Augenentzündung ist nicht das erste gesundheitliche Thema, über das Edda in letzter Zeit spricht. Erst wenige Tage zuvor hatte der Social-Media-Star erklärt, sich wegen gesundheitlicher Probleme bewusst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nach eigenen Angaben kämpft sie schon seit Monaten mit mehreren Erkrankungen und einer anhaltenden Erschöpfung. Für ihre Auszeit musste Edda allerdings auch Kritik einstecken, die sie vor Kurzem öffentlich machte. Dabei stellte sie klar, dass ihr Rückzug nichts mit einem vermeintlichen Realitätsverlust durch ihr Leben als Influencerin zu tun habe. Mit den aktuellen Aufnahmen ihrer entzündeten Augen gewährt sie ihren Followern nun erneut einen ungeschönten Einblick in ihren Alltag. Dabei zeigt sie sowohl die sichtbaren Beschwerden als auch ihre Erschöpfung und Verzweiflung.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz thematisiert ihr Augenproblem

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit