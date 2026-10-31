Andrews Balmoral-Besuche mit Epstein im Visier der Polizei

Andrew Mountbatten-Windsor (66) gerät erneut ins Visier der Ermittler. Die schottische Polizei nimmt nun seine mutmaßlichen Aufenthalte auf Schloss Balmoral unter die Lupe, bei denen Jeffrey Epstein (†66) und Ghislaine Maxwell (64) an seiner Seite gewesen sein sollen. Das Anwesen in den schottischen Highlands befindet sich in Privatbesitz des britischen Königs. Gegenüber GB News bestätigte die Polizei jetzt, dass entsprechende Hinweise bei der Behörde eingegangen seien. "Wir haben Informationen erhalten, und es laufen aktive Ermittlungen, die sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium befinden." Weitere Details zu den Nachforschungen will die Polizei vorerst nicht preisgeben. "Alle Ermittlungen stützen sich auf Beweise, wobei die Bedürfnisse der Opfer und Überlebenden im Mittelpunkt stehen."

Neben den mutmaßlichen Besuchen auf dem königlichen Landsitz richten die Beamten ihren Fokus auch auf eine Reise aus dem Jahr 2006. Damals sollen Andrew und Ghislaine gemeinsam an Bord von Jeffreys Privatjet nach Edinburgh geflogen sein. Die Maschine des 2019 verstorbenen Unternehmers ist unter dem Spitznamen "Lolita Express" bekannt geworden und soll mehrfach in Großbritannien gelandet sein. Bereits im Februar 2026 hatte die Polizei mögliche Zeugen dazu aufgerufen, sich mit Hinweisen zu melden. Zu diesem Zeitpunkt lag nach Angaben der Behörde allerdings noch keine offizielle Anzeige oder Beschwerde zu dem Vorgang vor, wie Paris Match berichtet. Ein Sprecher der schottischen Polizei bestätigt nun, dass der Zeugenaufruf Informationen erbracht habe und "Ermittlungen im Gange" seien.

Die schottischen Nachforschungen sind Teil einer umfassenderen britischen Aufarbeitung der Anschuldigungen aus den Epstein-Akten. Eine landesweite Koordinierungsgruppe unterstützt laut GB News derzeit mindestens neun Polizeibehörden bei der Prüfung verschiedener Hinweise. Neben Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter werden auch weitere harte Vorwürfe gegen den ehemaligen Prinzen, darunter möglicher Amtsmissbrauch, untersucht. Andrew verlor 2025 infolge des Skandals um die Epstein-Akten seine royalen Titel und musste die Royal Lodge verlassen. Wie es für ihn nun weitergeht und welche Erkenntnisse die Nachforschungen liefern werden, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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