Nach Krebsdiagnose: Ehefrau Pia gab Alexander Hold Halt

Als Fernsehrichter Alexander Hold (64) 2024 seine Prostatakrebserkrankung öffentlich machte, stand eine Person unerschütterlich an seiner Seite: seine Ehefrau Pia Große-Vehne. Sie übernahm für ihn in dieser Zeit alle Alltagsaufgaben und schenkte dem TV-Juristen unschätzbaren emotionalen Rückhalt. Gegenüber Bild stellte er berührt klar, wie unentbehrlich ihr Beistand für ihn in dieser schweren Phase war: "Meine Frau hat mir immer das Gefühl gegeben, dass sie mich unter allen Umständen liebt, sie war mein großer Halt." Die Liebesgeschichte des Paares begann Jahre zuvor denkbar beiläufig in der Bar des Münchner Modehauses Hirmer, wo Alexander nach einem strapaziösen Drehtag eigentlich nur ein Bier trinken wollte. Doch statt an der Bar zu versacken, wurde er von Lehrerin Pia prompt in ein anregendes Gespräch verwickelt.

Das Besondere an der spontanen Kneipenplauderei: Pia hatte schlichtweg keinen Schimmer, wer der prominente TV-Richter überhaupt war! Für Alexander entpuppte sich dieser Umstand als absoluter Glücksfall, da er zuvor oft zweifeln musste, ob Damen an ihm oder vielmehr an seinem Promi-Status interessiert waren. Die Wirkung des ersten Kennenlernens beschrieb er später gegenüber Bunte treffend: "Pia berührte mein Herz." Weil er nichts zum Aufschreiben dabeihatte, lernte er ihre Telefonnummer kurzerhand auswendig und sagte sie sich auf dem Heimweg immer wieder vor, um sie bloß nicht zu vergessen. Und der Einsatz sollte sich lohnen: Die beiden wurden ein Paar und gaben sich nach rund fünf Jahren Beziehung am 26. Mai 2018 im historischen Rathaus von Kempten das Jawort.

Ganz so wie geplant lief der große Tag allerdings nicht ab: Kurz vor der Hochzeit hatte sich Alexander bei einem Mountainbike-Unfall mehrere Rippen gebrochen und musste daher auf das altbewährte Ritual, seine Braut über die Schwelle zu tragen, verzichten. Mit dabei waren damals auch seine zwei Söhne aus seiner früheren Ehe – zwischen Pia und der Ex-Frau des 64-Jährigen besteht laut seiner Ehefrau ein gutes Verhältnis. Unterstützung bekam er von ihr zudem 2017, als er für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte. Damals stand Pia ihm nicht nur persönlich zur Seite, sondern war auch eine wichtige Beraterin. Gesundheitlich geht es Alexander heute auch blendend: Inzwischen gilt sein Prostatakrebs als überstanden. Zuletzt erklärte er, sich gut zu fühlen und keinerlei Beschwerden oder Probleme zu haben.

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Imago Alexander Hold und seine Frau Pia Große-Vehne im Juli 2025 in München

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Joyn / BECKER FILMS Richter Alexander Hold in den neuen Folgen, 2026

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Alexander Hold, seine beiden Söhne und Ehefrau Pia