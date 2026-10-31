Wunsch: Hier soll Elke Sommer ihre letzte Ruhestätte finden

Elke Sommers letzter Wunsch soll sie zurück in ihre fränkische Heimat führen. Die Urne der Schauspielerin soll im Familiengrab im bayerischen Marloffstein nahe Erlangen beigesetzt werden, wo bereits ihre Eltern ihre letzte Ruhe gefunden haben. Wie Bild berichtet, starb Elke am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Bel Air. Als Todesursache nennt die Zeitung eine Herzinsuffizienz. Bis die Schauspielerin in Franken beigesetzt werden kann, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Laut dem Bericht kann es mehrere Monate dauern, eine Urne aus den USA nach Deutschland zu überführen. Die Angehörigen müssen sich also noch gedulden. Wann genau die Trauerfeier in Marloffstein stattfinden soll, steht bislang nicht fest.

Um die Organisation der Überführung kümmert sich laut Bild Sebastian Walther. Er ist der Sohn von Elkes verstorbenem Ehemann Wolf Walther und hatte sich zuletzt um das Ehepaar gekümmert. Auch wenn Kalifornien zum Lebensmittelpunkt der beiden geworden war, blieb die Schauspielerin ihrer fränkischen Heimat stets eng verbunden. "Ich liebe mein Frankenland", erklärte sie gegenüber Bunte. Gleichzeitig sprach sie offen darüber, warum eine Rückkehr nach Deutschland schwierig gewesen sei: "Aber in Deutschland mussten wir ohne Krankenversicherung alles selbst bezahlen, jede Bestrahlung, alles. Ich kann nicht sagen, ob und wann wir noch einmal nach Deutschland zurückkehren." Zu Lebzeiten kehrte Elke nicht mehr dauerhaft nach Franken zurück. Mit der geplanten Beisetzung im Familiengrab in Marloffstein soll sich ihr Wunsch nun zumindest posthum erfüllen. So wird sie ihre letzte Ruhe an dem Ort finden, an dem sie ihre Kindheit verbracht hat.

Elke wurde in Berlin geboren, wuchs jedoch in Franken auf. Ursprünglich wollte die Deutsche Dolmetscherin werden, entschied sich schließlich aber für eine Karriere als Schauspielerin. In den 1960er-Jahren gelang ihr der Sprung nach Hollywood. Von da an lebte sie zwischen Deutschland und den USA und verbrachte über viele Jahre hinweg abwechselnd Zeit in Bayern und Los Angeles. Privat musste sie in diesem Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im Juli 2026 starb ihr Ehemann Wolf an Krebs. "Mein Herz ist gebrochen", beschrieb die Schauspielerin ihre Trauer damals gegenüber Bild. Wie viel ihr die Ehe bedeutet hatte, verriet sie bereits 2025 im Gespräch mit Bunte: "Ich habe lange gezögert, bis ich meinen Wolf geheiratet habe. Es war dann die wichtigste Entscheidung meines Lebens."

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