Georgina Fleurs Tochter findet ihre Realityshows "witzig"

Georgina Fleur (36) ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Realityshow-Landschaft – und inzwischen hat sie eine ganz besondere Zuschauerin. Im Promiflash-Interview verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihre Tochter die Auftritte ihrer Mutter im Fernsehen durchaus mitbekommt. Manche Formate schauen sich Mutter und Tochter sogar gemeinsam an. "Ja, meine Tochter versteht es. Wir gucken die Sendung auch teilweise zusammen an. Nicht alle. Sie findet es witzig", erzählt Georgina. Dass ihre Mutter in der Öffentlichkeit steht, bemerkt die Kleine aber nicht nur auf dem Bildschirm. Auch unterwegs wird die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder von Fans angesprochen und um ein gemeinsames Foto gebeten. In solchen Momenten reagiert ihre Tochter laut Georgina ein wenig eifersüchtig. Das Mädchen wolle seine Mutter nämlich nicht teilen – und bestehe deshalb darauf, bei den Schnappschüssen selbst mit aufs Bild zu kommen.

Trotz der Nähe zum Rampenlicht hält Georgina ihre Tochter konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Das Gesicht des Mädchens zeigt sie nicht – eine Entscheidung, die ihr Kind aufgrund seines jungen Alters noch nicht vollständig nachvollziehen könne, obwohl sie seinem Schutz dient. Auch während Dreharbeiten achtet die Reality-TV-Bekanntheit auf einen geregelten Alltag für ihr Kind. Ist Georgina beruflich unterwegs, bleibt ihre Tochter in Dubai und besucht dort wie gewohnt die Schule. Die räumliche Trennung fällt der alleinerziehenden Mutter jedoch schwer: Sie vermisse ihre Tochter sehr und spreche viel von ihr, verriet sie im Promiflash-Interview. "Ich will mein Kind mit Struktur erziehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie zu Hause bleibt", betont Georgina. Zum Zeitpunkt des Interviews war sie für einen spontanen, noch geheimen Dreh in München. Als Mitbringsel plante sie, ihrer Tochter das erste Dirndl zu kaufen. Danach sollte es direkt wieder nach Hause gehen.

In Dubai zieht Georgina ihre einzige Tochter als alleinerziehende Mutter groß. Neben einem strukturierten Tagesablauf ist ihr vor allem die schulische Zukunft des Mädchens wichtig. Vor rund zehn Wochen teilte die 36-Jährige auf Instagram einen großen Erfolg: Ihre Tochter hatte einen Platz an einer der besten und traditionsreichsten Schulen Dubais erhalten. Für die 36-Jährige war die Zusage ein echter Meilenstein. Ihren damaligen Angaben zufolge beschäftigte sie sich zwei Jahre lang mit dem aufwendigen Bewerbungsverfahren. Dazu gehörten unter anderem Gebühren, Aufnahmeprüfungen, Wartelisten und zahlreiche Unterlagen. Ihre Freude darüber teilte sie anschließend unter Tränen mit ihren Followern.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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Imago Georgina Fleur bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026