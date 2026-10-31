Kieran Culkin wollte die "Tribute von Panem"-Rolle ablehnen

Kieran Culkin (44) wäre beinahe nicht als Caesar Flickerman in Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping zu sehen gewesen. Der "Succession"-Star wollte die Rolle zunächst nicht annehmen, weil Stanley Tuccis (65) Darstellung des extravaganten Moderators bei den Fans so beliebt ist. "Für mich war das eigentlich eine klare Sache – mach es nicht, denn alle lieben, was Stanley Tucci aus der Rolle gemacht hat", schilderte Kieran im Interview mit The Hollywood Reporter seine ersten Gedanken. Er hatte die Sorge, dass das Publikum seinen Auftritt unweigerlich mit Stanleys Version vergleichen und ihn prinzipiell ablehnen würde. Letztendlich sagte der Schauspieler dem Prequel trotzdem zu. Für die Figur, die die grausamen Hungerspiele moderiert, entwickelte er einen eigenen Zugang. Nach Kierans Einschätzung unterscheidet sich seine Interpretation zwar von der seines Vorgängers, besitzt aber zugleich eine erkennbare Verbindung zu der bereits bekannten Figur.

Aus diesem Grund suchte Kieran vor den Dreharbeiten auch nicht das Gespräch mit Stanley, sondern erarbeitete sich Caesars Persönlichkeit selbst. Dabei hinterfragte er, ob das vermeintliche Mitgefühl des Moderators womöglich nur zu dessen öffentlicher Inszenierung gehört. "Ob dieser Caesar, den ich spiele, Empathie besitzt oder nicht, ist für ihn eigentlich nicht entscheidend. Er muss Erfolg haben. Er braucht einen guten Verlauf und die Beförderung, auf die er hofft. Es spielt also keine Rolle, ob er Empathie hat oder nicht; er schaltet sie ab", erklärte Kieran im Gespräch. Als ihn Fans während seiner Broadwayzeit auf die Besetzung ansprachen, hatte er allerdings noch keine genaue Vorstellung von seiner Figur. Seine scherzhafte Antwort fiel entsprechend deutlich aus: "Schraubt diese verdammten Erwartungen herunter." Produzentin Nina Jacobson sah in Kierans Ausstrahlung, seinem Witz und seiner Unberechenbarkeit die passenden Voraussetzungen.

"Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins (64). Die Geschichte spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten "Tribute von Panem"-Films und stellt den jungen Haymitch Abernathy, damals gespielt von Woody Harrelson (65), in den Mittelpunkt. Gespielt wird er diesmal von Joseph Zada (21). Haymitch muss bei den 50. Hungerspielen antreten, die als zweites Jubeljubiläum abgehalten werden. Da diesmal doppelt so viele Tribute in die Arena geschickt werden, ist der Wettkampf besonders gefährlich. Ein erster Teaser von Lionsgate lieferte bereits düstere Eindrücke aus dem kommenden Prequel und zeigte auch einige der neuen Darsteller in ihren Rollen. Lange müssen sich die deutschen Zuschauer nicht mehr in Geduld üben: Hierzulande soll der Film am 19. November 2026 in die Kinos kommen.

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Getty Images Kieran Culkin bei den Oscars 2025

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Imago Stanley Tucci als Caesar Flickerman in "Die Tribute von Panem – Catching Fire", 2013

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London