Ralf Richter: Letzte TV-Rolle zeigt markante Ruhrpottstimme

Knapp sechs Wochen nach seinem Tod tritt Schauspieler Ralf Richter (†69) noch einmal im Fernsehen auf. Im ZDF-Thriller "Frisch" ist er zwar nicht zu sehen, übernimmt aber die Rolle des Erzählers und kommentiert das Geschehen aus dem Off. Damit kommt zur Geltung, wofür Ralf jahrzehntelang bekannt war: eine raue Stimme mit Ruhrpott-Färbung, die man sofort erkennt. Der Film ist weiterhin in der ZDF-Mediathek verfügbar. Schauplatz ist Duisburg, die Vorlage ist der gleichnamige Roman von Mark McNay.

Erzählt wird die Geschichte des jungen Kai, dessen Lage sich immer weiter zuspitzt. Sein gewalttätiger Bruder Mirko wird aus der Haft entlassen und will die 10.000 Euro zurück, die Kai für ihn aufbewahren sollte. Das Geld ist jedoch längst ausgegeben. André Brune war dabei, als Ralf seine Texte einsprach, und schrieb: "Ich hatte das Glück, seine letzten Sätze im Studio einsprechen zu hören. Bevor er eilig zum Bahnhof zurück nach Dortmund musste. Wenigstens konnte ich ein Selfie mit ihm bekommen. Es war mir eine Ehre! Toller Typ!" Außerdem hielt er fest: "Dabei ist er eher schüchtern und gar nicht wie der Prolltyp in so vielen Ruhrpottfilmen, den er so viele Male überzeugend mimt." Hinter den derben Figuren steckte demnach ein ruhiger, zurückhaltender Mann.

Ralf starb am 14. September in seiner Wohnung in Köln. Sein Sohn Maxwell war in den letzten Stunden bei ihm. Der gebürtige Essener wirkte im Laufe seiner Karriere in etwa 200 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Den Einstieg ins Kino schaffte er 1981 mit Wolfgang Petersens (†81) Kriegsdrama "Das Boot". Kultstatus erreichte er 1999 als jähzorniger Gauner Kalle Grabowski in der Ruhrpott-Komödie "Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding". Seine kratzige Stimme und seine ruppigen, aber stets menschlichen Figuren machten ihn unverwechselbar. Zu seinen letzten Projekten zählt neben "Frisch" der Kinofilm "Our Darkness" von Detlef Muckel. Dort drehte Ralf mit Martin Semmelrogge (70), mit dem er schon bei "Das Boot" vor der Kamera stand. Wann der Film startet, ist noch offen.

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Sascha Steinbach/Getty Images Ralf Richter bei "BBQ-King 2015"

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Imago Ralf Richter, Juli 2024

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