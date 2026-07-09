Überraschend brutal: Jason Statham in neuem "Mutiny"-Trailer

Kurz vor dem Kinostart hat das Studio Lionsgate einen neuen Trailer zu dem Actionfilm "Mutiny" veröffentlicht – und der sorgt für ordentlich Aufsehen. Zu sehen ist Jason Statham (58) in einer Rolle, die es in Sachen Brutalität offenbar nochmal eine Stufe nach oben treibt, berichtet das Portal kino.de. Im Film spielt er Cole Reed, ein ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit und Ex-Polizist aus New York, der inzwischen als privater Sicherheitsmann arbeitet. Als er mitansehen muss, wie sein Freund und Milliardär Tibu ermordet wird und er selbst als vermeintlicher Täter international gesucht wird, bleibt ihm nur eine Option: Er muss die wahren Schuldigen aufspüren. Die Spur führt ihn an Bord eines Schiffs, wo er eine Verschwörung aufdeckt. Regie führt Jean-François Richet, der bereits für den Actionfilm "Plane" verantwortlich war.

Unterstützt wird Jason in dem Film von Annabelle Wallis (41), Roland Møller, Adrian Lester und Jason Wong. Dass "Mutiny" in puncto Härte neue Maßstäbe setzen könnte, macht kino.de zufolge schon die Altersfreigabe deutlich. Für den Film gibt es tatsächlich zwei Fassungen: eine ab 18 Jahren und eine geschnittene Version ab 16 Jahren, die knapp zweieinhalb Minuten kürzer ist. Im Kino, wo der Film ab dem 27. August 2026 zu sehen sein wird, läuft die ungeschnittene FSK-18-Fassung. Die gekürzte Version ist offenbar für die spätere Heimkinoauswertung, etwa im Free-TV, gedacht.

In den sozialen Medien feiern Fans den Briten bereits enthusiastisch. Auf YouTube häufen sich die Kommentare, in denen Jason als der letzte echte Vertreter des klassischen Actionkinos gefeiert wird. "Jason ist der König aller Actionfilme. Er ist nicht Tom Cruise oder Bruce Willis, aber er dreht die Art Actionfilm, mit der ich in den 80ern und 90ern aufgewachsen bin und für die Arnold und Sylvester bekannt waren", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Jason ist der Kerl, der eine Rolle zum millionsten Mal spielen kann, ohne dass es langweilig wird." Außerdem steht für Jason Statham eine ungewöhnliche Actionkomödie an: 2027 soll er in "Jason Statham Stole My Bike" sogar sich selbst spielen.

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Getty Images Jason Statham bei der UK-Premiere von "Shelter" im Cineworld Leicester Square in London, 20. Januar 2026

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler

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Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im Mai 2023