Kelly Brook bereut die Trennung von ihrem Ex Jason Statham

Kelly Brook (45) zeigt jetzt in einem offenen Gespräch ihre verletzliche Seite. Die britische TV-Persönlichkeit und Schauspielerin war Ende der 90er bis 2004 ganze acht Jahre mit Action-Star Jason Statham (58) liiert. Damals zählten die beiden zu den heißesten Promipaaren Großbritanniens. In einem Interview erinnerte sich Kelly nun an diese Zeit – und wurde plötzlich ernst. "Er war der Beste", schwärmte sie laut Daily Mail melancholisch von ihrem Ex. Sie gestand sogar, dass sie es bereut, die Beziehung nicht bis zur Ehe geführt zu haben. "Mein Leben wäre sicher ganz anders verlaufen", gab sie zu.

Kelly verriet außerdem, dass sie sich mit Jason eine Familie hätte vorstellen können. Heute ist er mit Model Rosie Huntington-Whiteley (38) verlobt und Vater zweier Kinder. "Rosie ist eine glückliche Frau", so Kelly. Nach der Trennung war das einstige Glamour-Model mehrfach verlobt, unter anderem mit Schauspieler Billy Zane (59) und Rugby-Star Thom Evans (40). Doch erst mit dem italienischen Model Jeremy Parisi, den sie 2022 heiratete, fand sie ihr Glück. Trotzdem gesteht Kelly, dass die Entscheidung gegen eigene Kinder sie beschäftigt: "Die Zeit ist wohl vorbei. Ich muss mich damit abfinden."

Kelly und Jeremy heirateten 2022 und haben sich bewusst gegen Kinder entschieden, um einen ruhigen und stressfreien Lebensstil zu pflegen. Trotzdem sprach Kelly über einen leisen Schmerz, den Gedanken, dass Jeremy eines Tages mit einer anderen Frau vielleicht doch eine Familie gründen könnte. Ein sensibles Thema, vor allem nach einer belastenden Zeit, in der sie mit einem früheren Partner zwei Fehlgeburten erlebte. Trotz aller Reue blickt sie dankbar auf ihre große erste Liebe zurück – und genießt heute die gemeinsame Zeit mit Jeremy.

Getty Images Jason Statham und Kelly Brook 2022 in Beverly Hills

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham

Instagram / iamkb Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi