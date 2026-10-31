Sein Baby Havoc verändert Rory Culkins Leben komplett

Bei Rory Culkin (37) steht seit diesem Jahr alles Kopf – und das im allerbesten Sinne. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Kamerafrau Kate Arizmendi, durfte der Schauspieler am 24. Mai seine Tochter Havoc Moon auf der Welt begrüßen. In einem seiner ersten Interviews als frischgebackener Papa verriet er dem Magazin People nun, wie sehr sich sein Alltag seitdem wie ein emotionaler Dauerzustand anfühlt: "Ein Kind zu haben, macht einem die Zeit bewusst, und jetzt fühlt sich alles einfach ein wenig schwerer an. Ich meine, wenn ich mich von ihr verabschieden muss, bekomme ich im Zug einen Kloß im Hals. Jetzt hat einfach alles mehr Gewicht, wisst ihr?", erklärt er dem Magazin. Diese neue emotionale Schwere überschattet sein Glück jedoch nicht. Für den jüngeren Bruder von Macaulay Culkin (46) und Kieran Culkin (44) ist die Vaterschaft vor allem eine wunderschöne und bereichernde Veränderung, die seinem Leben eine neue Bedeutung gegeben hat.

Im Gespräch mit dem Magazin geriet der Neu-Papa regelrecht ins Schwärmen. "Wirklich eine solche Freude. Alle haben mir gesagt, wie schwierig es ist, und das ist es auch, aber die Liebe wiegt das so sehr auf", betonte Rory. Mit Havocs Ankunft hat er nach eigener Aussage zudem eine ganz besondere Position in seiner berühmten Familie zurückerobert. "Ich war immer irgendwie sauer, weil ich immer der jüngste Culkin war – bis sie anfingen, Kinder zu bekommen. Aber jetzt habe ich den jüngsten Culkin, also erobere ich den Thron zurück!" Die Geburt hatte Kate selbst in ihren Instagram-Storys verkündet. Dort teilte sie unter anderem Aufnahmen der schlafenden Havoc, ein Foto des hellwachen Babys kurz nach der Entbindung und einen Schnappschuss von Rory mit der Kleinen im Arm. Dazu schrieb sie nur zwei Worte: "Bester Papa."

Rory ist damit nicht nur der jüngste der Culkin-Brüder, sondern erstmals selbst Vater – und Havoc derzeit das jüngste Mitglied der bekannten Schauspielerfamilie. Sein Bruder Kieran ist mit Jazz Charton verheiratet, das Paar hat drei Kinder: Kinsey, Wilder und ein weiteres Kind, dessen Name und Geschlecht bislang nicht öffentlich bekannt sind. Auch Macaulay Culkin und seine Verlobte Brenda Song (38) haben für Nachwuchs gesorgt: Die beiden sind Eltern der Söhne Dakota und Carson. Wie groß die Freude bei Rory und Kate über ihr erstes gemeinsames Kind ist, machte die Kamerafrau schon mit ihren ersten öffentlichen Worten über die kleine Havoc deutlich. In ihrer Instagram-Story richtete sie sich direkt an ihre Tochter: "Wir sind so verliebt in dich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Weltpremiere von "The Crow" in New York: Rory Culkin am Village East by Angelika

Anzeige Anzeige

Instagram / katearizmendi Rory Culkin, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Katelin Arizmendi und Rory Culkin bei den Film Independent Spirit Awards 2024 in Santa Monica