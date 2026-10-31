Julia Römmelt träumt mit Philipp von Hochzeit und Kindern

Julia Römmelt (32) ist frisch verliebt und kann sich mit ihrem neuen Freund Philipp offenbar eine gemeinsame Zukunft ausmalen. Gegenüber RTL verrät sie jetzt, dass sich das Paar ein gemeinsames Zuhause und Kinder wünscht. Aktuell leben die beiden zwar noch in getrennten Wohnungen, doch langfristig soll sich das ändern. "Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer von meiner eigenen kleinen Familie geträumt habe. Von einem Mann, mit dem ich alt werden kann, von Kindern und einem gemeinsamen Zuhause", erklärt Julia. Mit ihrem Partner, der in der Finanzbranche arbeitet, könnte dieser Wunsch nun Wirklichkeit werden. "Ich kann mir mit Philipp wirklich alles vorstellen", betont sie gegenüber dem Sender.

Trotz ihrer großen Gefühle wollen Julia und Philipp die nächsten Schritte ihrer noch jungen Beziehung bewusst angehen. Weder das Zusammenziehen noch die Familienplanung sollen überstürzt werden. "Wir wissen beide, dass wir langfristig nicht getrennt voneinander wohnen möchten, und haben da auch schon den einen oder anderen gemeinsamen Plan im Kopf", verrät die Ex-Playmate im Gespräch mit RTL. Zum ersten Mal habe sie das Gefühl, den Mann gefunden zu haben, mit dem sie sich eine eigene Familie vorstellen kann. "Ich wünsche mir nicht mehr einfach nur irgendeine Zukunft mit irgendjemandem. Ich wünsche mir meine Zukunft mit ihm", stellt Julia klar. Besonders schätzt sie an ihrer Beziehung ein Gefühl, das sie so bisher nicht kannte: "Philipp gibt mir etwas, das ich in dieser Form vorher noch nie erlebt habe: Ruhe und Sicherheit."

Erst vor wenigen Tagen machte Julia ihr neues Liebesglück auf Instagram öffentlich. In einem kurzen Spiegelvideo zeigte sie sich an der Seite von Philipp, der sie immer wieder küsste. "Endlich, ich habe mich in einen meiner Bros verliebt", schrieb sie scherzhaft zu dem Clip. Inzwischen stellte die Influencerin jedoch klar, dass die beiden keineswegs jahrelang befreundet waren: Schon beim ersten Date habe es zwischen ihnen gefunkt. Zuvor war das Model viele Jahre lang Single und hatte zwischenzeitlich daran gezweifelt, ob sie die große Liebe noch finden würde. "Ich glaube, ich habe noch nie so gerne gesagt, dass ich vergeben bin", freut sie sich gegenüber RTL.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit