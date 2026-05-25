Macaulay Culkin wieder Onkel: Bruder Rory ist erstmals Papa

Freudige Neuigkeiten aus der berühmten Culkin-Familie: Rory Culkin (36) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin Kate Arizmendi brachte am Samstag ein kleines Mädchen auf die Welt, wie sie auf Instagram jetzt selbst verkündete. Die frischgebackenen Eltern haben ihrer Tochter den außergewöhnlichen Namen Havoc Moon gegeben. Für Rorys berühmten älteren Bruder Macaulay Culkin (45) bedeuten die Baby-News gleichzeitig, dass er erneut in die Rolle des Onkels schlüpft.

In ihrer Story teilte Kate zudem mehrere Fotos – darunter eins, auf dem das schlafende Neugeborene eingewickelt von Rory gehalten wird. Ein weiteres Bild zeigte Havoc Moon mit weit aufgerissenen Augen, kurz nach der Geburt noch im Krankenhausbett. "15 Minuten, nachdem ich sie herausgepresst hatte - und schon so hellwach und voller Lebensfreude", kommentierte Kate das Foto. Ihre Schwangerschaft hatte die Kamerafrau, die unter anderem an der Thrillerserie "Succession" und dem Film "Swallow" mitwirkte, bereits im Januar öffentlich gemacht. Rory und Kate sind seit 2023 ein Paar.

Mit der kleinen Havoc Moon wächst die Culkin-Familie weiter an. Macaulay und seine Frau Brenda Song (38) sind bereits Eltern zweier Söhne: Dakota, der am 5. April 2021 zur Welt kam, und Carson, der knapp zwei Jahre später folgte. Auch Oscarpreisträger Kieran Culkin (43) ist dreifacher Vater – mit seiner Frau Jazz Charton hat er die Kinder Kinsey Sioux, Wilder Wolf sowie ein drittes Kind, das im Herbst 2025 geboren wurde. Für Havoc Moon bedeutet das: Sie hat von Anfang an eine ganze Schar an Cousins und Cousinen an ihrer Seite.

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Getty Images Bei der Weltpremiere von "The Crow" in New York: Rory Culkin am Village East by Angelika

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Instagram / katearizmendi Rory Culkin, Mai 2026

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Getty Images Katelin Arizmendi und Rory Culkin bei den Film Independent Spirit Awards 2024 in Santa Monica